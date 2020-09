Fútbol/Primera.- Previa del Real Sociedad - Real Madrid

El campeón inicia la defensa del título en Anoeta

El Real Madrid visita a la Real Sociedad en el regreso de Odegaard

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Real Madrid inicia este domingo en el Reale Arena (21.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) su defensa del título de LaLiga Santander, en una segunda jornada de competición en la que el noruego Martin Odegaard regresa a la que fue su casa y en la que la Real Sociedad espera volver a convertirse en la 'bestia negra' del conjunto blanco.

Después de unas semanas de descanso tras la disputa de la Liga de Campeones, en la que fueron apeados en octavos por el City de Guardiola, los de Zinédine Zidane vuelven a la acción prácticamente con el mismo grupo con el que alzaron su 34º entorchado liguero. Su buen regreso del confinamiento, con diez victorias consecutivas, les permitió remontar la desventaja con el FC Barcelona y hacerse con el título.

Solo la vuelta de los cedidos Odegaard, Lunin, Odriozola y Borja Mayoral renueva una plantilla de la que saldrá, tras siete años y multitud de títulos, Gareth Bale. "Hay negociaciones, está en Londres. No está hecho, no puedo decir más", dijo el técnico madridista sobre la más que probable marcha del galés al Tottenham, club en el que también recala un Sergio Reguilón al que el francés no encuentra hueco en el equipo.

Ante sí, los blancos tienen el reto de revalidar el título por primera vez desde 2008. Y todo empieza en Anoeta, donde les espera un rival ante el que han caído en tres de las cinco últimas ocasiones en las que se han visto las caras, la última de ellas en los cuartos de final de Copa a partido único en el Santiago Bernabéu (3-4).

Para ello, Zidane recupera a Isco Alarcón, que ha superado un esguince de tobillo, pero no podrá contar con los lesionados Éder Militão, Eden Hazard, Lucas Vázquez, Marco Asensio y Mariano Díaz.

De nuevo, Benzema llevará una temporada más el peso del ataque, una responsabilidad que adquirió desde la marcha del portugués Cristiano Ronaldo. Este domingo, los brasileños Vinicius y Rodrygo, este último convocado por Tite para las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, le acompañarán en el tridente ofensivo blanco.

Mientras, Martin Odegaard esperará en el banquillo su oportunidad en la que fuera su casa. Como 'txuri-urdin', cedido el pasado curso por el Real Madrid, el escandinavo contribuyó a conseguir una plaza en la presente edición de la Liga Europa.

Frente a sí, los madridistas se toparán con una Real Sociedad que se estrenó el pasado fin de semana en el campeonato liguero con un rácano empate en Pucela (1-1), en el que Roberto López neutralizó en la segunda mitad el tanto inicial de los blanquivioletas.

Los donostiarras, sextos el pasado curso después de un flojo retorno del confinamiento, esperan mejorar las sensaciones del final de la temporada pasada en una campaña en la que jugarán en Europa. Para ello, se han reforzado y se han encomendado a su fichaje estrella: David Silva.

De hecho, el canario se estrenará este domingo en su vuelta a LaLiga, después de varias semanas de cuarentena tras dar positivo por coronavirus. Ya recuperado, se estrenará de 'txuri-urdin' ante un rival al que ayudó a eliminar en la pasada 'Champions', cuando aun militaba en las filas del Manchester City.

El regreso de Silva, así como el alta de Nacho Monreal, será una de las escasas alegrías para Imanol Alguacil, que cuenta con la enfermería llena. Joseba Zaldua, Asier Illarramendi, Igor Zubeldia, Jon Guridi, Martín Merquelanz, Luca Sangalli, Martín Zubimendi y Álex Sola, todos ellos por lesión, y el delantero Willian José, positivo por COVID-19, no estarán a disposición del técnico vasco.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Llorente, Elustondo, Monreal; Roberto López, Guevara, Merino; Isak, Oyarzabal y Portu.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro; Vinicius, Rodrygo y Benzema.

–ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

–ESTADIO: Reale Arena.

–HORA: 21.00/Partidazo en Movistar LaLiga.