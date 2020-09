Apertura de gimnasios provoca alegría y miedo entre capitalinos

Capitalinos recibieron con miedo y alegría la reapertura de gimnasios y centros deportivos cerrados que se dará a partir de este lunes 21 de septiembre.

Alejandra Gómez vive en la alcaldía de Venustiano Carranza, en donde actualmente hay seis mil 296 casos acumulados y nueve colonias en semáforo rojo, por lo que consideró que aún no es momento para que estos lugares abran.

“Creo que aún no es momento de abrir gimnasios, porque son lugares de alto nivel de riesgo: primero, porque no hay ventilación; segundo, porque asiste mucha gente. Yo refiero por el momento no ir y continuar con el ejercicio desde casa”, comentó a Publimetro.

En tanto, Joceline Atayde, quien radica en la alcaldía de Cuauhtémoc, sostuvo que la reapertura de gimnasios en la CDMX es posible, pues sólo será al 30% y se cumplirán todas las medidas de higiene.

“De acuerdo a la información en redes los gimnasios sólo podrán abrir en 30 % de su capacidad y será con uso de cubrebocas, sana distancia y demás medidas. Es posible”, recalcó.

¿Cómo se debe acudir a los gimnasios?

El gobierno de la Ciudad de México anunció que desde este lunes podrán reabrir al 30% de su capacidad los gimnasios y centros deportivos cerrados, aunque con algunas reglas que deberán acatar o de lo contrario serán clausurados.

Por ejemplo, únicamente se permiten las actividades individuales con peso libre o integrado, el horario será de 7:00 a 23:00 horas, uso obligatorio de cubrebocas para entrar al establecimiento y durante la visita, el tiempo máximo de estancia será de una hora y quedará prohibido realizar clases en salones cerrados, así como la operación de saunas o baños de vapor.

A su vez, para garantizar la sana distancia, el mobiliario y aparatos deberá mantenerse a una distancia mínima de dos metros entre usuarios. De no ser posible, deberán señalarse los aparatos o equipos que permanecerán inhabilitados; y se implementará un sistema de citas para los usuarios de gimnasios.

“En la ciudad se tiene registro de mil 911 gimnasios, que irán abriendo conforme estén listos y cumplan con las medidas sanitarias correspondientes”, informó la administración capitalina en una tarjeta informativa.

En estos gimnasios trabajan alrededor de 12 mil personas entre entrenadores, personal de recepción, mantenimiento, etcétera.

Durante esta semana, en la CDMX permanecerán 158 colonias en semáforo rojo por concentrar 40% de los casos activos de Covid-19.

En estas zonas, permanece el tamizaje y aplicación de pruebas Covid-19 a través de los 70 quioscos de la salud, con el objetivo de identificar y dar seguimiento a las personas con la enfermedad; se otorgan ademas apoyos económicos, alimentarios y médicos, así como se supervisan las medidas sanitarias en comercios y transporte público.

Al respecto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno advirtió "estamos abriendo gimnasios de manera muy, muy estricta con cita. No puede haber más ocupación que el 30 por ciento. Y sabemos que es complicado hacer ejercicio con el cubrebocas, pero estamos orientando el uso de cubrebocas y el filtro sanitario, que es muy importante, que se utilice en todos los comercios y particularmente ahora en los gimnasios”.

Mientras que José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), recordó que es necesario usar el sistema de citas para poder ingresar al establecimiento, no simplemente llegar, y, no compartir botellas, aguas u otro objeto que pueda implicar contagio por contacto.

