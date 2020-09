5 consejos para no vaciar tu billetera en los últimos meses del año

Manejar tu dinero de manera inteligente, llevar un presupuesto y no endeudarte son las herramientas más efectivas para no vaciar tu billetera durante los últimos meses de 2020.

La coach ontológica y asesora en finanzas personales, Mónica Urrutia González, explicó que las encuestas más recientes advierten que nueve de cada 10 mexicanos tuvieron afectaciones en sus ingresos; por casusa del impacto económico de la pandemia del coronavirus.

Refirió que, de acuerdo al estudio Covid-19 reinicio del consumo básico, publicado por la consultoría EY, 91% de los adultos de nuestro país tuvo un impacto negativo en sus bolsillos.

Precisó que, al menos 58% de los mexicanos ha visto una reducción de sus ingresos de hasta 60%; cifras –apuntó- que obligan a los hogares y las personas a dejar de comprar por comprar; y a tener un manejo óptimo e inteligente del dinero.

Elimina gastos por impulso, paga y ahorra

La especialista indicó que la época de “soltar el dinero” por impulso, durante los periodos de alto consumo de los últimos meses del año, cambio; y ahora es tiempo de pensar en el costo, beneficio y prioridad de cada gasto.

“No se trata de prohibir las compras o autocastigarte; se requiere buscar la manera más eficiente de hacer rendir cada peso; con la finalidad de cubrir las prioridades: desde la comida, la renta y los servicios de la casa, hasta los gastos de educación y servicios médicos.

“Y si hay planes de comprar durante las ofertas y descuentos de fin de año; desde festejar el Día de Muertos, dar regalos de Navidad, salir de vacaciones o hacer fiesta por el Año Nuevo, planees –desde este momento- para saber cuánto puedes gastar, cuánto debes ahorrar y por qué vas gastar.

“Lo importante es hacer un presupuesto; que no es otra cosas que anotar todos tus gastos y metas de consumo –o compras del mes-; con el fin de asignar una cantidad a cada necesidad y anotar todas las cosas que deseas.

“Se trata de hacer esfuerzo para cubrir tus prioridades, no endeudarte y pagar a tiempo todas tus cuentas; y en su caso, ahorrar para eso que tanto quieres”, apuntó Mónica Urrutia.

Consejos para cuidar tu dinero

Para no vaciar la billetera y usar el dinero de forma inteligente en los últimos meses del año la fintech Bnext, te recomienda:

1. Redacta un presupuesto

Verifica cuánto dinero tienes disponible y asigna un presupuesto para los siguientes tres meses; con esto tendrás visibilidad de cuánto puedes gastar; y si te alcanza para lo que quieres o si debes seguir ahorrando. Recuerda que no es recomendable no comprometer más del 30% del ingreso a gastos no prioritarios.

2. ¡No compres por impulso!

Aunque hay ofertas que no se pueden dejar pasar, es importante pensar si en verdad es algo que realmente necesitas; aunque sea una “buena oferta”. Puedes ir comparando los precios y descuentos de cada tienda para ver cuál se ajusta a tu presupuesto y elegir aquella que te ofrezca mayores ventajas.

3. Adquiere bienes duraderos

Si vas a realizar compras a meses sin intereses, procura adquirir bienes cuyo ciclo de vida se prolongue más allá del plazo de la deuda; como una televisión, lavadora, estufa o gadgets para el home office. Así podrás disfrutarlo sin preocuparte de seguirlo pagando una vez que ya no sea útil.

4. Realiza los pagos de forma segura con tu tarjeta virtual

A veces, con el pago en efectivo, es más fácil realizar compras que no tenías contempladas. Toma el control de lo que gastas y no comprometas tu plástico, usando una tarjeta virtual; esto te ayudará a saber con detalle cuánto y en dónde estás utilizando tu dinero.

5. No acumules deudas y paga a tiempo

Los intereses pueden incrementarse y ser mayores al presupuesto que se tenía contemplado en un inicio. Paga las deudas a tiempo y trata siempre de obtener la mejor tasa de interés; ello te ayudará a no acumular deudas y te permitirá seguir ahorrando para el próximo año.

