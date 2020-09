Recuperación económica en CDMX se estanca en tres meses de semáforo naranja

Hace tres meses, la Ciudad de México transitó a semáforo epidemiológico naranja y, con ello, se abrió la puerta a varios sectores para operar; sin embargo, la recuperación económica ha sido lenta y ahora se encuentra estancada en lo que representa la décimo cuarta semana consecutiva con ese color.

Aborto legal en CDMX no para en pandemia; superan los siete mil Aún con la pandemia, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México continuó con el programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Claro ejemplo de ello, son comerciantes del Centro Histórico, quienes reportan 'cero' ventas entre restricciones sanitarias por el Covid-19 y los cierres debido a actos cívicos, protestas, marchas y plantones que se han realizado en el Zócalo capitalino durante las últimas semanas de septiembre.

Cuestionado acerca de las afectaciones por la pandemia, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México, Armando Zúñiga Salinas, declaró a Publimetro que pese a la transición de 'rojo' a 'naranja' en la capital no se ha visto una reactivación económica real, pues algunos sectores abrieron, pero no al 100% de su capacidad, además de que "la gente no tiene la confianza para salir a comer a un restaurante o para ir a un cine".

"De hecho, se habla de años que podamos volver a los indices que teníamos previos a la pandemia, por eso es importante seguir promoviendo el cuidarnos y no volver a caídas que van a llevar años recuperarnos", señaló.

Indicó que, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más de dos mil empresas y 220 mil empleos se han perdido hasta el momento. "A pesar de que a nivel nacional ya se empieza a ver un poco la recuperación por la apertura de algunos sectores, en la Ciudad de México no se ha detenido aun la caída", sostuvo.

Turismo, el más afectado

Zúñiga Salinas señaló que en la Ciudad uno de los sectores más afectados es el turismo, pues antes de la pandemia representaba cerca de tres millones de empleos.

"Ese es uno de los más afectados, además del comercio en general y los servicios. Uno muy importante también el de los restaurantes que a pesar de que se han reactivado ya, no rebasan el 30% de la operación por lo que la mayoría siguen estando en riesgo", refirió.

El presidente de la Coparmex ve un escenario poco alentador para los habitantes de la CDMX, pues se acerca la época de frío y con ella la influenza lo cual indica que podría haber rebrotes. "Este escenario de época de invierno nos preocupa mucho", indicó.

Por lo anterior, dijo que la Coparmex sigue en espera de un apoyo del gobierno de la CDMX para las pequeñas y medianas empresas que son las que más están en riesgo. "Buscamos una cruzada para salvar el mayor número de empresas y conservar empleos. Requerimos de las autoridades respuesta jurídica, incentivos para recuperar la actividad económica y condiciones fiscales razonables", puntualizó.

Propuestas Coparmex CDMX

Anular el Impuesto sobre la Nómina del 3% a todo empleo formal nuevo

Instalación de un comité de alto nivel con la jefa de gobierno y su gabinete

Instalación de comités de emergencia por alcaldías

Incentivos fiscales que faciliten permanencia de inversiones en la CDMX

Aumentan 85.28% defunciones

El 29 de junio la CDMX reportó un total de defunciones de seis mil 456, mientras que este domingo informó que el número es de 11, 962, lo que representa un 85.28%.

En cuanto a los casos, en junio había 47 mil 437 y el 27 de septiembre se dio a conocer la cifra de 123 mil 655; aumentó 139.32%.

Cifra

100 millones de pesos han perdido comerciantes del Centro Histórico en 15 días