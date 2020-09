Ciencia.-Groenlandia, camino del siglo con más deshielo en 12.000 años

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Sin recorte drástico en las emisiones de gases de efecto invernadero, es probable que la tasa de pérdida de hielo de Groenlandia en este siglo supere la de los anterioes en 12.000 años.

Un nuevo estudio que publica la revista Nature empleó modelos de capas de hielo para comprender el pasado, el presente y el futuro de la cobertura helada de Groenlandia. Los científicos utilizaron reconstrucciones nuevas y detalladas del clima antiguo para impulsar el modelo y lo validaron con las mediciones del mundo real del tamaño antiguo y contemporáneo de la capa de hielo.

Los hallazgos ubican el declive moderno de la capa de hielo en un contexto histórico, destacando cuán extremas e inusuales podrían ser las pérdidas proyectadas para el siglo XXI, dicen los investigadores.

"Básicamente, hemos alterado tanto nuestro planeta que las tasas de derretimiento de la capa de hielo de este siglo están a punto de ser mayores que cualquier cosa que hayamos visto bajo la variabilidad natural de la capa de hielo en los últimos 12.000 años. Lo sacaremos del agua si no hacemos reducciones severas de las emisiones de gases de efecto invernadero", explica Jason Briner, profesor de Geología en la Universidad de Buffalo College of Arts and Sciences, que dirigió el estudio en colaboración, coordinando el trabajo de científicos de múltiples disciplinas e instituciones.

"Si el mundo sigue una dieta energética masiva, en línea con un escenario que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático llama RCP2.6, nuestro modelo predice que la tasa de pérdida de masa de la capa de hielo de Groenlandia este siglo será solo un poco más alta que cualquier otra experiencia experimentada en los últimos 12.000 años", añade Briner.

"Pero más preocupante es que bajo un escenario de altas emisiones RCP8.5, el que está siguiendo ahora la capa de hielo de Groenlandia, la tasa de pérdida de masa podría ser aproximadamente cuatro veces los valores más altos experimentados bajo la variabilidad climática natural en el últimos 12.000 años", prosigue.

Él y sus colegas destacan que los resultados reiteran la necesidad de que los países de todo el mundo tomen medidas ahora para reducir las emisiones, frenar el declive de las capas de hielo y mitigar el aumento del nivel del mar.

El estudio reunió a modeladores climáticos, científicos de núcleos de hielo, expertos en teledetección e investigadores del paleoclima en la UB, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL), la Universidad de Washington (UW), el Observatorio de la Tierra Lamont-Doherty (LDEO) de la Universidad de Columbia, la Universidad de California, Irvine (UCI) y otras instituciones.

Este equipo multidisciplinario utilizó un modelo de capa de hielo de última generación para simular cambios en el sector suroeste de la capa de hielo de Groenlandia, comenzando desde el comienzo de la época del Holoceno hace unos 12.000 años y extendiéndose 80 años hasta 2100. Probaron la precisión del modelo comparando los resultados de las simulaciones del modelo con la evidencia histórica.

Los resultados del modelo coincidieron bien con los datos vinculados a las mediciones reales de la capa de hielo realizadas por satélites y estudios aéreos en las últimas décadas, y con el trabajo de campo que identificó los límites antiguos de la capa de hielo.

"Confiamos en el mismo modelo de capa de hielo para simular el pasado, el presente y el futuro –apunta la coautora Jessica Badgeley, estudiante de doctorado en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad de Washington–. Por lo tanto, nuestras comparaciones del cambio de masa de la capa de hielo a lo largo de estos períodos de tiempo son internamente consistentes, lo que hace una comparación sólida entre los cambios de la capa de hielo pasados ??y proyectados".

"Hemos mejorado significativamente nuestra comprensión de hasta qué punto será anómalo el futuro cambio de Groenlandia –apunta el coautor Joshua Cuzzone, científico asistente del proyecto en la UCI–. Este trabajo representa un gran éxito para la ciencia y la colaboración multidisciplinarias, y representa un marco para el futuro trabajo multidisciplinario exitoso".

Cuzzone y otros investigadores de UCI y JPL lideraron el modelado de la capa de hielo, aprovechando el trabajo de colegas de la UW, que utilizaron datos de núcleos de hielo para crear mapas de temperaturas y precipitaciones en la región de estudio que se utilizaron para impulsar las simulaciones del modelo de capa de hielo hasta el año 1850. Los datos climáticos publicados anteriormente se utilizaron para impulsar las simulaciones después de esa fecha.

"Construimos una historia geológica extremadamente detallada de cómo el margen de la capa de hielo del suroeste de Groenlandia se movía a través del tiempo midiendo el berilio-10 en rocas que se asientan sobre morrenas –destaca el coautor Nicolás Young, profesor asociado de investigación en LDEO–. Una medición de berilio-10 te dice cuánto tiempo han estado ahí esa roca y esa morrena y, por lo tanto, te indica cuándo La capa de hielo estaba en ese lugar exacto y depositó esa roca".

"Sorprendentemente, el modelo reprodujo muy bien la reconstrucción geológica –prosigue–. Esto nos dio la confianza de que el modelo de la capa de hielo estaba funcionando bien y nos daba resultados significativos. Puedes modelar lo que quieras y tu modelo siempre escupirá una respuesta, pero necesitamos alguna forma de determinar si el modelo está haciendo un buen trabajo".

Briner destaca que los resultados son aleccionadores. "Tenemos líneas de tiempo largas de cambio de temperatura, del pasado al presente y al futuro, que muestran la influencia de los gases de efecto invernadero en la temperatura de la Tierra. Y ahora, por primera vez, tenemos una larga cronología de los impactos de esa temperatura, en forma de derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia, desde el pasado hasta el presente y el futuro. Y lo que muestra es revelador".

"Lo que sugiere nuestro estudio es que la tasa de pérdida de hielo de este siglo superará la tasa de pérdida de hielo de cualquier siglo durante los últimos 12.000 años –añade Young–. Creo que esta es la primera vez que la salud actual de la capa de hielo de Groenlandia se ha colocado sólidamente en un contexto a largo plazo".

A pesar de estos resultados aleccionadores, una conclusión fundamental de las proyecciones futuras del modelo es que todavía es posible que las personas y los países de todo el mundo marquen una diferencia importante al reducir las emisiones, dice Briner.

Los modelos de los escenarios RCP2.6 y RCP8.5 arrojan resultados muy diferentes, con escenarios de altas emisiones que producen disminuciones masivas en la salud de la capa de hielo y un aumento significativo del nivel del mar.

"Nuestros hallazgos son otra llamada de atención, especialmente para países como Estados Unidos –destaca Briner–, que usa más energía por persona que cualquier otra nación del mundo. Los estadounidenses más ricos, que han la huella energética más alta, puede permitirse hacer cambios en el estilo de vida, volar menos, instalar paneles solares y conducir un vehículo de bajo consumo energético".