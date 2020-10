YO Telco Atípico llega a México para revolucionar las telecomunicaciones

Con el objetivo de innovar el mercado de las telecomunicaciones en México, la empresa estadounidense Yonder Media Mobile Inc., lanza en la Ciudad de México la app YO Telco Atípico, una plataforma que ofrece una experiencia de valor única a usuarios, suscriptores, socios comerciales e inversionistas que buscan aprovechar los beneficios de un mayor engagement generado por un nicho de consumidores en aumento como lo es la Generación Z, además de un mercado establecido como el de los Millennials.

YO Telco Atípico apuesta por una conectividad de alta velocidad 4.5G, proporcionada a través de una alianza con Altán Redes, una red exclusiva creada mediante una asociación público-privada entre el gobierno mexicano e inversionistas como la IFC y Morgan Stanley, que se suman a las redes establecidas en México.

Para conocer más al respecto, Publimetro conversó con Adam Kidron, fundador y CEO de Yonder Media Mobile, quien nos reveló los planes para YO Telco Atípico en el país, plataforma ya disponible en la Ciudad de México y con planes de expanderse a Guadalajara, Monterrey y otros rincones de América Latina.

¿Qué es YO Telco Atípico?

– Es una telco atípica y una telco con beneficios. Pensamos que las telcos deberían ser el lugar donde la gente consuma contenido -no cualquier tipo de contenido antiguo- contenido exclusivo, el tipo de contenido que no se puede conseguir en ningún otro lugar. Y tenemos un enfoque particular para este contenido. Queremos que sea progresivo, liberador y queremos que sea empoderador. Y esa es la diferencia entre una telco atípica y una telco típica.

Una telco típica es una utilidad, mientras que una telco atípica es algo que es precioso y muy valioso. Así que el consumidor se vuelve más valioso con el tiempo a medida que agregamos más contenido.

¿Es un buen momento para invertir en México en medio de la pandemia?

– No voy a decirte que soy el experto mundial en México, pero he estado haciendo música latina de un tipo u otro desde 2004. Y México ha avanzado un gran camino desde 2004. Ha venido de atrás para estar en la vanguardia de la cultura urbana. Ha pasado de ser un lugar al que no ibas (porque ibas a Colombia o a Puerto Rico) a un lugar al que sí vas por otras culturas.

Estamos listos y preparados para que los clientes suban a la plataforma. Sólo tienen que descargar la app, pedirnos una SIM, se la enviamos a casa y ¡rock and roll! Joaquín Molina, Chief Operating Officer de Yo Telco Atípico

Por un lado, tienes este maravilloso ascenso de la cultura urbana en México, que realmente tiene todo el sentido porque es un lugar muy urbano. ¿Verdad? Y por otro lado, no importa si hay un coronavirus o no, es muy difícil lanzar algo en cualquier momento. Pero en México, hay una necesidad de lanzarlo porque durante años y años y años, el mercado de las telecomunicaciones ha sido la providencia de tres compañías, de las cuales una es mucho más grande que las otras dos, pero estas son grandes compañías y estas compañías han controlado el mercado.

Cuando controlas el mercado existe una falta de innovación, que no es culpa de las empresas. Es culpa del estado de las empresas. Tienes tres empresas, lo que es bastante estable. Su cuota de mercado ha sido muy estable durante varios años y no fomenta la innovación. Así que entrar y ser un innovador es una gran oportunidad porque no hay mucha innovación en el mercado.

Así que aquí tienes un gran mercado, un mercado en rápida urbanización, que produce una cultura muy, muy valiosa. Y tienes una oportunidad porque ha habido una falta de innovación en el mercado y en nuestro sector, que podrías llamar Operador Móvil Virtual, la cuota de mercado total de todos es como el 2%. En Colombia, es el 8%. Así que podemos expandir el mercado cuatro veces sin crear ningún tipo de interrupción especial. Pero queremos crear un tipo especial de interrupción y queremos tener más éxito que eso.

Lo que digo es que México es un mercado único, ¿verdad? Tiene desafíos únicos y tiene oportunidades únicas. Tiene desafíos bien conocidos, pero tal vez las oportunidades no son tan conocidas.

Estamos muy emocionados porque recién lanzamos y va muy bien y estamos muy contentos de cómo nos están recibiendo. / Foto: Cortesía

¿Quiénes son sus socios en este proyecto en México?

– No tenemos socios financieros, sólo tenemos un verdadero inversionista financiero activo que es Chris Cliff Barnstead, que es el manager de Metallica, manager de los Red Hot Chili Peppers, manager de muchas de las bandas de rock and roll más grandes del mundo. Pero aquí en México, estamos asociados con la Red Altan. Y realmente, supongo que la red Altan fue fundada para proporcionar oportunidades a gente como nosotros para entrar con un modelo diferenciado y tener muy, muy buenos servicios de datos.

Es una red LTE de 4.5G, que es perfecta para la distribución de contenidos. Así que establecimos la Red Altan y luego tenemos una serie de socios que nos ayudan con el pago, que nos ayudan con la distribución de los sims. Pero no tenemos socios financieros en México. Nos gustaría tener socios financieros en México, pero hoy en día no los tenemos.

¿Qué planes tiene para México?

– Estamos muy emocionados porque el 5 de octubre, lanzaremos lo que se llama fiestas para ver películas. Así que lanzamos una película completa Slate con diferentes noches, noches de terror. Y todas son fiestas para ver películas. Así que puedes invitar a tus amigos a verla. Podrías incluso hablar sobre la película, detenerla e incluso expulsar a la gente de tu fiesta.

Luego en noviembre vamos a lanzar un producto en YO, que creo que va a ser muy, muy popular, que es el pago por ver la transmisión en vivo, para que las bandas, los comediantes, magos puedan programar una transmisión en vivo. Pueden vender boletos y los jóvenes pueden traer a sus amigos para que vengan a verlos en línea.

Una de las cosas que me preguntaste antes fue ¿por qué es un buen momento durante una pandemia para el lanzamiento? Bueno, una pandemia nunca es un buen momento, pero al menos estamos ofreciendo opciones que puedes hacer y que no te ponen en peligro y que, sin embargo, tienen algo de la satisfacción social y emocional de ir a ver estas cosas.

Al mismo tiempo, estamos lanzando burbujas de batalla, útiles tanto para el rap estilo libre como para los bailes, donde los jóvenes pueden bailar con piezas de música y otros pueden mezclar ambos bailes y ver cuál fue el mejor. No existe en ninguna parte. Es como TikTok pero con batallas. Y lo lanzamos en noviembre también.

En diciembre lanzamos la posibilidad de que la gente haga sus propias burbujas para que puedan venir a buscar una plantilla. Y al igual que en la App Store, envía tu propia burbuja y las burbujas aumentarán exponencialmente a partir de ese punto en YO porque YO es una plataforma, no solo un servicio.

Una de las cosas realmente agradables de la noche de nuestro lanzamiento fue que había 46 de los 55 influencers con los que trabajamos. Y de esos 55 influencers, 27 de ellos están haciendo algún tipo de contenido con algún tipo de programación exclusiva con nosotros, algún tipo de programación que no habrían hecho antes. Lo que nos deja con 27 cosas en las que pensar.

¿Qué mensaje te gustaría enviar a nuestra audiencia interesada en Yo Telco Atípico?

– Sabemos que todos ustedes son muy diferentes, que sus intereses son diferentes. Respetamos sus diferentes intereses. Respetamos y apoyamos lo atípico, a menos que apoyemos la forma en que quieren diferenciarse y expresarse. Somos la plataforma para aquellas personas que quieren ver cosas que son más interesantes, que son tal vez más provocativas, escuchar cosas que son un poco diferentes de lo que se puede escuchar en la radio ahora mismo en México.

Así que somos realmente una plataforma para la gente que quiere encontrar una forma de expresión diferente, más progresiva. También somos una plataforma para la diversidad. Creemos absolutamente que todos ustedes son iguales y que todos están igualmente dotados y que todos tienen el mismo derecho a prosperar, no sólo económicamente, sino emocionalmente y a través del consumo de contenidos. Así que nuestro mensaje a nuestras audiencias, esta es una plataforma que los refleja. Así que cuando vean nuestras influencias y la gente con la que trabajamos a partir del contenido, queremos que se reconozcan en los programas que se están haciendo.

Y si no te sientes así, deberían llamarme y hacer un gran alboroto porque ese es el propósito de la plataforma. Así que si nos hemos equivocado y no te sientes incluido o no te sientes entusiasmado, debes hacérmelo saber porque, no vamos a ser perfectos, pero eso es lo que estamos tratando de hacer. Y elegimos México porque en realidad, cuando miras a esa gente que vino a la presentación piensas “¿por qué no elegirías México?” ¿Por qué no escoger un lugar con gente tan hermosa, expresiva y audaz?”

Después de México, ¿qué sigue? ¿Algún plan en otros países de América Latina?

– México es un país grande y la gente siempre estima la dificultad de lanzar un servicio en cualquier país, y nos va a llevar un poco de tiempo salir de la Ciudad de México a Guadalajara, a Monterrey y a todos los lugares que queremos ir en México. Pero estoy seguro de que en algún momento hacia el final del próximo año, empezaremos a buscar otros lugares en América Latina.

Colombia es interesante para nosotros. Estamos muy interesados en Puerto Rico y en volver a los Estados Unidos en algún momento y realmente usar la plataforma para intercambiar culturas con lo que está pasando en México. Esto es lo que la gente de origen mexicano quiere escuchar en los Estados Unidos. ¿Cuál es el puente entre estas dos culturas haciendo puentes entre culturas y haciendo un mayor entendimiento entre culturas, llevando la cultura mexicana a otras audiencias latinas, pero también a audiencias no latinas? Porque estoy seguro de que han notado que la diferencia entre el hip hop y el reggaeton, y la diferencia entre el hip hop y el trap latino, está desapareciendo. Todos se están fusionando en esta maravillosa cultura urbana. Y por eso queremos apoyar esto.

Quiero agradecerles a todos la oportunidad de estar aquí en México y decirles lo mucho que me gusta, y que es difícil para mí irme ahora y que es mejor que aprenda español bastante rápido.