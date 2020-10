El Salvador.- El Gobierno asegura que vuelve a tener fondos para pagar los sueldos a los trabajadores del Congreso

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo ya cuenta con fondos suficientes para pagar los sueldos a los funcionarios del Congreso salvadoreño, que han denunciado la congelación de los mismos durante el mes de septiembre.

Cerca de 2.200 empleados del Congreso no cobraron el pasado mes de septiembre debido a que el Ejecutivo no contaba con fondos para ello. Sin embargo, ahora el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, habría notificado que se comenzarán a ingresar los salarios en cuestión, aunque no ha concretado cuándo se desembolsará definitivamente el dinero.

"El ministro de Hacienda ya giró una nota donde ha revisado la casa fiscal y hay fondos con los que pueda comenzar a pagar las obligaciones de la Asamblea Legislativa", ha recalcado.

Así, ha señalado que "no se puede saber cuánta va a ser la liquidez y cuánto va a ser la disponibilidad en los próximos días", según informaciones del diario 'La Prensa Gráfica'.

Por otra parte, ha aprovechado la ocasión para pedir a los diputados la aprobación de la asignación de los fondos que están pendientes. "Ellos (los diputados) tienen en sus manos una cantidad de recursos que no le pueden estar buscando más patas al gato cuando ya los decretos están librados", ha dicho.

EL RESTO DE FUNCIONARIOS

Si bien el Gobierno se ha pronunciado a lo largo de la jornada sobre la situación de los trabajadores del Congreso, los del órgano judicial, que también denunciaron a finales de septiembre un impago de salarios, continúan a la espera.

En un comunicado, el Sindicato de Empleados y Empleadas Judiciales de El Salvador (SEJES) achacó dicho impago al "revanchismo político" dados los enfrentamientos entre autoridades del Ejecutivo y el Judicial.

"Lastimosamente, el revanchismo político que tiene el presidente, Nayib Bukele, con exclusivamente los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ha permitido que el señor Bukele no dé las directrices a través de su ministro de Hacienda para que asignen fondos a este órgano de estado y efectuar el pago de salarios", recoge el texto.

Así, el gremio ha instado en varias ocasiones a Hacienda a cumplir con su mandato constitucional, aun cuando sea parte de sus obligaciones recibir y ejecutar las órdenes emanadas por el presidente del país.