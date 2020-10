Inaceptables, las declaraciones de “quemar” a morenistas: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, calificó de inaceptables las declaraciones del escritor, Francisco Martín Moreno, de “quemar” vivos a militantes de Morena.

La desigualdad es lo que provoca la violencia: Sheinbaum La mandataria capitalina advirtió que para abatir la desigualdad, es necesario dejar de ver el acceso a derechos como la salud y educación como privilegios.

En su conferencia de prensa habitual, Sheinbaum Pardo hizo referencia a lo dicho por el escritor, quien en el programa de Pedro Ferriz de Con, aseguró: “Yo por eso propongo, que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba; quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino”.

La mandataria capitalina sostuvo que ese declaraciones no pueden decirse 'ni de broma'. Asimismo, señaló que durante la marcha del sábado pasado los manifestantes del Frente Nacional AntiAMLO hicieron uso el peor lenguaje discriminatorio y violento que se pueda haber oído.

“Todo mundo tenemos derecho a disentir, eso creo que es parte de la libertad y de la democracia de nuestro país. Hoy tan se tiene derecho a disentir que ya no hay censura o se corre a periodistas porque hablen mal en contra del gobierno o de algún movimiento, pero lo que sí me parece que hay que resaltar es que no puede ni de broma, pues decirse estas cosas. Porque luego se acusa de autoritarismo cuando en realidad el lenguaje autoritario viene de otro lado”, manifestó.

La jefa de gobierno consideró que el lenguaje utilizado no busca llamar a la reflexión o al debate:

“Aquí tiene que haber una parte muy importante, pues, de reflexión de estos grupos y de estas personas de cuál es el tipo de lenguaje discriminatorio, violento. No me parece que sea un lenguaje que busque llamar a la reflexión o al debate”, agregó.

Pide ocupar casas de campaña o aclarar si es performance

A los integrantes del Frena, la mandataria llamó a ocupar sus casas de campaña o aclarar si es parte de un performance.

“Repito, hay libre manifestación, siempre y cuando sea pacífica. Y, pues sí, una orientación a que si van a poner tiendas de campaña, pues que por lo menos las ocupen. O a lo mejor es un performance, también se vale. Pero pues sí es distinto decir que es un plantón a un performance”, precisó.

Y agregó: “Había no sé cuántas tiendas ahí sobre Reforma y Avenida Juárez, por El Caballito, y se les pidió que si no se iban a quedar ahí, pues que retiraran las casas de campaña y mejor se vinieran todos al Zócalo”, indicó en videoconferencia de prensa.