Arturo González, alcalde de Tijuana, rechaza acusaciones de Jaime Bonilla

El presidente municipal de Tijuana, Baja California, Arturo González Cruz, rechazó las acusaciones del gobernador Jaime Bonilla de relacionarlo con el homicidio de una persona, señalamientos a los que calificó como “una aberración, una bajeza, una acusación armada mediáticamente, fuera de contexto y alejada de la realidad que todos ustedes conocen”, dijo.

También anunció que la próxima semana pedirá licencia a su cargo, pero no por los señalamientos en su contra, sino porque tiene interés en participar en el proceso interno de Morena respecto a la coordinación estatal “porque tengo derecho y porque tú te has convertido en un insulto para los participantes y seguidores de Morena”.

González Cruz aseguró que Bonilla está alejado de los principios morales del presidente Andrés Manuel López Obrador; también dijo que la obsesión del mandatario estatal en su contra comenzó el pasad 11 de mayo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que su periodo de gobierno no sería por cinco años.

Incluso recordó que pocos días antes se reunieron y lo felicitó por los trabajos llevados a cabo en Tijuana, así como por la baja en al incidencia delictiva.

“Pero todo cambió a partir de la frustración que sufriste con el fallo de la SCJN, si hay alguien responsable de la muerte de esta persona eres tú, porque en tu carácter de gobernador de Baja California eres responsable de la seguridad, dejaste de asistir a las mesas de seguridad por cuatro meses, te peleas con todos, te la pasas criticando, señalando sin fundamentos y evitando a toda costa la coordinación, ésta debe ser permanente de trabajo a favor de la seguridad de todo el estado”, agregó.

El alcalde también lo comparó con el gobernador anterior, Francisco Vega de Lamadrid quien actualmente se encuera prófugo, razón por la cual ha perdido la confianza de los bajacalifornianos.

“Aún tratas de violentar la justicia, ese no es tu papel, para eso está la fiscalía, ya párale, te lo digo de frente, nos vemos en los tribunales porque esta no te la voy a pasar. De manera reiterada buscas desprestigiar, usas mecanismos ilegales para difamarme porque tu intención es que no participe en el proceso electoral y buscas imponer a un candidato que puedas manejar como títere.

“Este es un ataque más que incluye las amenazas que me hizo Peralta para coartar mis derechos políticos”, concluyó.

