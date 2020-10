Cultura.- Spider-Man 3 comenzará s rodaje en octubre en Nueva York

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Pese a varios rumores que indicaban que Spider-Man 3 no comenzaría a filmarse hasta 2021, Marvel Studios y Sony han fijado la fecha de inicio de rodaje para el próximo 16 de octubre.

Así lo ha revelado un usuario de Twitter, que ha encontrado un cartel en la ciudad de Nueva York. En el aviso se puede ver el título provisional, Serenity Now. "Spider-Man 3 se filmará el 16 de octubre en Queens, Nueva York", anunció el internauta. Se desconoce si el rodaje en la Gran Manzana contará con Tom Holland y el resto del elenco principal, ya que podría tratarse de una grabación de tomas adicionales de la ciudad de Nueva York.

