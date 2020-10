Coronavirus.- Países Bajos registra un máximo histórico de 6.000 casos de coronavirus en un solo día

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Las autoridades sanitarias de Países Bajos han alertado este viernes de que el país ha alcanzado un máximo histórico de contagios diarios de coronavirus tras sumar 6.000 nuevos casos en las últimas 24 horas.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) ha señalado que se han constatado, además, 14 muertos a causa de la pandemia. Asimismo, ha indicado en un comunicado que ya son 34.000 los nuevos casos constatados en una sola semana.

Esto ha llevado a que un mayor número de pacientes se encuentren ingresados en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, una cifra que sigue aumentando.

El primer ministro, Mark Rutte, ha expresado su preocupación por las cifras. "Estamos entre los tres países más golpeados de Europa y es peor que en Estados Unidos", ha dicho. Sin embargo, no ha anunciado nuevas medidas, aunque no ha descartado imponer restricciones si la situación no mejora.

Las ciudades más afectadas del país son Rotterdam, La Haya, Utrecht y Ámsterdam, que han visto un fuerte incremento de los casos. En total, desde el inicio de la pandemia, 6.500 personas han fallecido a causa del virus.