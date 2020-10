Coronavirus.- El ministro de Sanidad de Mozambique da positivo por coronavirus y entra en aislamiento domiciliario

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad de Mozambique, Armindo Tiago, ha dado positivo este martes por coronavirus tras realizarse una prueba de cara a un viaje oficial al extranjero, tal y como ha confirmado él mismo a través de un comunicado.

"Revelo públicamente que mi prueba de COVID-19 ha dado positivo. No tengo síntomas, me encuentro bien física y mentalmente. Estoy contagiado, pero no tengo síntomas", ha señalado Tiago, según ha informado el diario mozambiqueño 'O Pais'.

Así, ha manifestado que "la prueba fue realizada en la mañana de hoy, 12 de octubre, como rutina de preparación para un viaje al exterior". Tiago ha manifestado que su trabajo tiene "un riesgo subyacente" por el que se realiza pruebas regulares para determinar si se ha contagiado.

El ministro de Sanidad mozambiqueño ha resaltado que, siguiendo los protocolos, se ha puesto en aislamiento en su vivienda. "Recomiendo a todos los que tuvieran contacto conmigo que se realicen la prueba", ha añadido, antes de recalcar que están en marcha los procesos a tal efecto entre sus familiares y trabajadores del Ministerio.

"Muchos de nosotros tendremos este virus en algún momento de nuestra vida. Nadie en este mundo puede decir que es inmune al nuevo coronavirus. Lo que podemos hacer es abrazar con más fuerza la lucha para proteger y cuidar a las personas que viven y trabajan por nosotros", ha remachado.

Las autoridades mozambiqueñas han confirmado hasta la fecha 10.088 casos de coronavirus, con 72 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).