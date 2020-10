Leonor roza los 15 años con polémica entrega de los Premios Princesa de Asturias

Leonor de Borbón y Ortiz está a punto de cumplir sus 15 años de edad y entregar por segunda vez los Premios Princesa de Asturias, en medio una ceremonia poco usual y con la interrogante de si la acompañará o no la reina Sofía.

La joven, primera en la línea de sucesión al trono español al ser la primera hija del actual rey Felipe VI y la reina Letizia, dará su discurso y estará acompañada por su familia en medio de la pandemia de Covid-19.

Esta será la segunda premiación que presida, no obstante, debido a la contingencia sanitaria, no habrá público, aunque su discurso será televisado en vivo.

Aunado a ello, la joven está a 15 días de cumplir 15 años y en su atuendo ha comenzado a notarse la transición de niña a adolescente.

El 12 de octubre pasado estuvo presente en el evento oficial por el Día de la Hispanidad, en Madrid.

Foto: Getty Images

Esta fue la primera vez que la Princesa de Asturias lució unos pequeños tacones en lugar de las balerinas que acostumbraba usar desde pequeña.

Su atuendo consistió en unos zapatos de tacón no mayor a tres centímetros con diamantina dorada, falda abajo de las rodillas gris azulado y un suéter de lana con cuello alto y mangas abultadas que están en tendencia, sobre el cual colocó su Toisón de Oro, el cual fue regalado por su padre al cumplir 10 años.

También en esta ocasión Leonor de Borbón se alejó del estilo de su hermana, la infanta Sofía, con quien solía tener un atuendo idéntico o similar en otros colores.

La adolescencia de la Princesa Leonor

Desde hace un año, los Premios Princesa de Asturoas llevan el nombre de la promogénita de la reina Letizia, quien ya da señales de un estilo propio sin alejarse del toque de la realeza.

Foto: Getty Images

La joven de 14 años, cuando más pequeña, solía usar su cabello con trenzas que le despejaran el rostro, además de vestidos color pastel y balerinas que combinaran.

Sin embargo, desde 2019, su cabello se observó un tanto más largo, suelto y con ondas ligeras a la moda.

Más tarde, en las vacaciones decembrinas, se le observó caminando junto a su padre, el rey Felipe VI, usando pantalones vaqueros ajustados, botas militares y un abrigo negro, de su madre.

Esta es otra característica por la que la adolescente ha optado por utilizar prendas de la reina.

Leonor, lejos del ajetreo juvenil

La princesa lleva una vida en familia, va al colegio y lo que la podría diferenciar de otros adolescentes de su edad, es que no cuenta con un teléfono celular, tiene prohibido tomarse fotografías que no autorice su madre y sus cambios de humor no son como los de cualquier adolescente explosivo, pues desde pequeña ha sido instruida conforme la realeza.

Además del título de Princesa de Asturias y el de presidenta de honor de la Fundación del mismo nombre, preside el de la Fundación Princesa de Girona.

Leonor practica distintos idiomas, gusta del color azul y tocar el violonchelo desde los seis años.

Además, disfruta de montar a caballo y practica hípica en el Palacio de la Zarzuela.

Desde 2014, cuando el rey Juan Carlos tomó la decisión de abdicar al trono, Leonor se convirtió en princesa de Asturias, mientras que, su padre ascendió al trono con el nombre de Felipe VI.

De esta forma, Leonor de Borbón pasó a ser así la titular 41 del principado de Asturias y la heredera a una corona más joven de Europa.

Otras reinas que ostentaron ese título y llegaron a gobernar fueron:

Isabel la Católica

Juana I de Castilla

Isabel II.

En septiembre de 2018 inició su agenda oficial del heredero a la corona al realizar con su familia su primer viaje oficial al Principado de Asturias.

Premios Princesa de Asturias

Premios Princesa de Asturias 2019 / Foto: Getty Images

El 18 de octubre de 2019 Leonor de Borbón dio su primer discurso durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

Este año, será su segundo discurso, pero no habrá audiencia, debido a la pandemia de Covid-19.

A su vez, la edición de la entrega de los premios en artes, ciencias y humanidades, deportes, letras, investigación científica cooperación internacional y concordia será muy distintas a las anteriores, debido a la pandemia.

En esta ocasión, el acto se realizará el viernes 16 de octubre y en vez del Teatro Campoamor, se harán en el Salón Covadonga del hotel de La Reconquista.

Los galardonados tampoco estarán presentes.

Por otro lado, Felipe y Letizia, acompañados de sus dos hijas, llegarán a Asturias un día antes para visitar la Fábrica de Armas de la Vega.

El día de la premiación, prevista para a las 18:30 horas, la familia real visitará el Pueblo Ejemplar de Somao.

