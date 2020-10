Mantequilla que no es mantequilla ¿Por qué sí se puede vender en México?

En México ha causado polémica la prohibición de la Secretaría de Economía a 19 marcas para vender productos de queso y dos de yogurt natural que no cumplen con las normas de calidad, entre ellas presumir que son "100% leche" sin serlo.

El caso no es nuevo. Para no ir más lejos, hace dos meses la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhibió a más de 15 marcas de salchichas que se venden con información engañosa y en realidad contienen más agua, almidón y pollo que carne.

En 2019 el organismo advirtió a los consumidores sobre la venta de 18 marcas de atún que al contener hasta 62% de soya, ni siquiera podría llamarse atún.

"Gato por liebre"

Vender "gato por liebre" desgraciadamente es una situación común en México, sin embargo, existe una marca que a los cuatro vientos grita ¡NO SOY MANTEQUILLA! y se sigue en los mercados con gran éxito.

Se trata de I Can’t Believe It’s Not Butter, un producto de Upfield que se vende en muchos países del mundo, incluido México.

I Can’t Believe It’s Not Butter, es una margarina con sal que contiene 70% menos de grasas saturadas y 30% menos de calorías que la mantequilla.

¿Cuál es el truco? Pese a que su fabricación es en la Ciudad de México, la marca se vende con el nombre original en inglés, lo que ha podido resultar confuso para muchas personas que la compran pensando que es mantequilla sin serlo.

Cómo tal no existe un engaño en la presentación, sin embargo, en sus productos la palabra BUTTER (mantequilla en inglés) abarca gran espacio en el empaque, mientras que la leyenda I CAN'T BELIEVE IT'S NOT (No puedo creer que no es, en inglés) aparece más pequeña.

Así, más de un cliente seguramente ha llegado del supermercado a su casa con una mantequilla que no es mantequilla, y quizá aún no lo han notado y siguen pensando que es mantequilla.

Pero esa es a propósito, hasta el nombre I CANT BELIEVE ITS NOT BUTTER y te la venden como margarina no como mantequilla — LDR (@Sami_RH) October 14, 2020

#soytanrudo que no puedo creer que la margarina "I cant believe its not butter" de verdad NO SEA MANTEQUILLA !! — Santan y ¡Tan-tan! (@YoSoySantana) April 2, 2011

Es como es porquería de "I cant believe is not butter". No es mantequilla, ni es rica, y menos chistoso. — Dalal (@Dalalhalabi) June 8, 2016

I cant believe its not butter siempre será la mejor mantequilla — a (@Aranzagarbu) May 8, 2018

Tengo mantequilla “I cant believe its not butter” en forma de spray🔥🔥 ando perfumando mi pan antes de un desayuno bien bellaco — Jota (@joeleecorrea) March 6, 2019