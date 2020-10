Portaltic.-Monkey Island celebra su 30 aniversario con una colección especial para PC de sus cinco títulos

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

La compañía distribuidora de videojuegos Limited Run Games ha anunciado que lanzará una colección con los cinco títulos de Monkey Island para ordenador con motivo de su 30 aniversario.

La primera entrega de esta popular saga de piratas, The Secret of Monkey Island, protagonizada por el joven delgaducho Guybrush Threepwood, ha cumplido 30 años. El título, que llegó en octubre de 1990 y fue el quinto en desarrollarse con la tecnología SCUMM, tuvo tanto éxito que tuvo otras cuatro secuelas entre 1991 y 2009.

La segunda parte del título, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge llegó en 1991, seis años después se publicó la tercera entrega de la saga, The Curse of Monkey Island, en el año 2000 llegó La Fuga de Monkey Island y, finalmente en 2009 llegó para PC, Mac y Wii Tales of Monkey Island.

Ese mismo año salió una versión de la primera parte del título en alta definición y con música remasterizada llamada The Secret of Monkey Island: Special Edition y en 2010 llegó un 'remake' de la segunda parte de la saga: Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge.

Ahora, Limited Run Games ha anunciado que lanzará Monkey Island Anthology, una colección que incluye los cinco títulos de la saga para PC.

Asimismo, la colección incluye un libro del aniversario, una figura de Guybrush, un USB que incluye los cinco juegos, un certificado de autenticidad firmado por Ron Gilbert –creador de la saga–, un disquete, un póster y una shadowbox.

Limited Run Games lanzará Monkey Island Anthology el próximo viernes 30 de octubre por un precio de 159,99 dólares (alrededor de 135 euros).