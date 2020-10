España.- El PP no concreta su voto pero arremete contra la iniciativa "inútil", "inoportuna" y "falsaria" de Vox

García Egea ve un "tremendo error" que Abascal "ataque" a las instituciones europeas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que el Grupo Popular no va a apoyar la moción de censura de Vox, sin aclarar si se decantará por el "no" o la abstención. Eso sí, ha cargado duramente contra esta iniciativa, que ha calificado de "inútil", "inoportuna" y "falsaria". A su entender, la moción es un "brindis al sol" y una "magnífica cortina de humo" para Pedro Sánchez y que no se hable de su "nefasta gestión"

"Esto no es una moción de censura, es una tomadura de pelo, porque su propia inutilidad la convierte en un espectáculo circense", ha recalcado, para echar en cara al partido de Santiago Abascal que haya "regalado" a Pedro Sánchez "un magnífico burladero para esconderse" cuando el Gobierno está "más acorralado que nunca" tras su "desastrosa" gestión.

Así se ha pronunciado García Egea en una comparecencia en el Congreso, minutos después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, pidiese al Grupo Popular su apoyo recordando que si partido ha dado al PP "el gobierno de tres autonomías", en alusión a Andalucía, Madrid y Murcia.

"NO PODEMOS ENGAÑAR A LA GENTE"

El 'número dos' del PP ha subrayado que la moción es "inútil" porque "los números no dan para echar a Sánchez". "No podemos engañar a la gente", ha aseverado, para añadir que necesitarán los votos de Bildu y los independentistas catalanes para que saliera adelante.

García Egea ha avisado a Vox que "lo más importante, además de ser patriota, es saber sumar" y tratar a los ciudadanos "como adultos". "No se puede engañar a los españoles ni jugar con sus esperanzas y sus ilusiones porque hoy por hoy no hay mayoría alternativa a Sánchez y su frankenstein. Y Vox eso lo sabe", ha manifestado, para insistir en que el "verdadero patriotismo es decir siempre la verdad".

"El PP no va a apoyar la moción de censura de Vox. Dijimos el mismo día que se anunció, el pasado 29 de julio, que nadie contase con el PP para maniobras de distracción que reforzasen al PSOE y nadie esperase que el PP participase en salvar al soldado Sánchez", ha proclamado, sin aclarar si votarán en contra o se abstendrán.

"UN FRACASO PARA VOX Y UN TRIUNFO PARA SÁNCHEZ"

García Egea ha señalado que con este debate están perdiendo una "semana preciosa" para debatir sobre los problemas de España y ha insistido en que al final esta moción "va a ser un fracaso para Vox y un triunfo para Sánchez".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que el jefe del Ejecutivo saldrá "reforzado" porque "el contitucionalismo pierde". "La moción es inoportuna porque con la que está cayendo en España esto es una auténtica pérdida de tiempo y falta de respeto a la gente que hoy lucha por su vida y contra el virus", ha agregado.

Es más, ha dicho que con la situación de vive España "no pueden estar horas escuchando tuits encadenados en forma de discursos". "Nuestro país necesita un liderazgo claro basado en un proyecto que dé soluciones a los proyectos de los españoles, es decir, el proyecto de Pablo Casado", ha proclamado, para añadir que la forma de trabajar del PP es la que da "resultados" y "ofrece garantías a España".

"Es una vergüenza para todos que hoy en el Congreso no estemos hablando de lo que realmente preocupa a la gente en la calle", ha manifestado, para añadir que mientras Vox se dedica al "ocio y al entretenimiento político, lanzando brindis al sol", el PP se centra en presentar un plan de choque económico, lucha contra la 'okupación' ilegal o un plan jurídico contra la pandemia.

García Egea ha asegurado que la moción es también "inoportuna" porque "fortalece" a Sánchez, "moviliza a la izquierda" y "polariza todavía más la política española". En su opinión, esta moción es el "único éxito del Gobierno en estos dos años" y los españoles van a poder ver que Vox es "la derecha que más conviene a la izquierda".

CENSURA EL "ATAQUE" DE VOX A EUROPA

Asimismo, García Egea ha afirmado que es un "tremendo error" que Abascal "ataque" a las instituciones europeas cuando son el "único contrapeso viable y real" al Gobierno de Pedro Sánchez, quien, a su entender, "pretende intervenir la Justicia".

"Es precisamente Europa y sus instituciones las que lo están impidiendo", ha dicho, tras poner en valor la gestión que está realizando el PP en Bruselas ante la reforma exprés del Poder Judicial que han registrado PSOE y Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).