Estados Unidos.- Amy Sands, Cleo Wilkinson y Sioban Piercy ganan el III Mini Print Internacional Cantabria

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Amy Sands (Estados Unidos) por 'Constellation XXI', Cleo Wilkinson (Australia) por 'Whale' y Sioban Piercy (Irlanda) por 'My small sea held by you' han sido los ganadores del III Mini Print Internacional Cantabria, 'El Mar y los Faros'.

Asimismo, se han otorgado menciones a Raquel Martínez (España), Alicja Snoch-Pawlowska (Polonia), Bren Unwin (Reino Unido), Frances Valesco (Estados Unidos) y Helena Kanaan (Brasil).

En esta edición el jurado ha estado compuesto por Alexandra G. Núñez, directora de Espacio Alexandra; Nuria García Gutiérrez, directora del Área de Exposiciones de la Universidad de Cantabria; y Sara Huete, artista y directora del Centro Cultural Doctor Madrazo, como personalidades invitadas, así como por Guillermo Balbona, por El Diario Montañés, Carlos Limorti, por la Autoridad Portuaria de Santander y Andrea Juan, por SM Pro Art.

Al Premio Especial Mar Cantábrico, reservado a artistas nacidos y/o residentes en Cantabria, patrocinado por El Diario Montañés, y que se convoca por primera vez con el objeto fomentar la práctica de las artes gráficas de los artistas de Cantabria, se han presentado 17 artistas con 47 obras gráficas de diversas técnicas, alzándose Patricia Castanedo con el premio por su monotipo Cabo Mayor.

El III Mini Print Internacional Cantabria 'El Mar y los Faros' ha contado con la participación de 273 artistas procedentes de 44 países de todo el mundo que han presentado a concurso 676 obras gráficas en pequeño formato. Este año se han expuesto en su totalidad en el Centro de Arte Faro Cabo Mayor.

Como es habitual en el certamen, la gran mayoría de los artistas participantes han decidido donar sus obras al Centro de Arte Faro Cabo Mayor que, en la presente edición, verá incrementados sus fondos en otras 500. De este modo, cuando el 31 de diciembre finalice la exposición del III Mini Print Internacional Cantabria, el CAFCM tendrá casi un millar de grabados en pequeño formato de importantes artistas de todos los rincones del planeta.