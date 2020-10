La nave espacial Soyuz MS-16 de la NASA aterriza con éxito en la Tierra

La tripulación de la Expedición 63 aterrizó con éxito en la Tierra tras pasar seis meses en el espacio. La nave espacial Soyuz MS-16 con los tripulantes aterrizó este jueves cerca de Zhezkazgan en Kazajistán.

Welcome home @Astro_SEAL! 🌏

One of our @NASA_Astronauts Chris Cassidy and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner have safely landed in Kazakhstan at 10:54pm ET after spending 196 days in space: pic.twitter.com/8FTnVjYO32

— NASA (@NASA) October 22, 2020