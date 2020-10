Portaltic.-Huawei rediseña AppGallery para reducir la dependencia de los algoritmos en el descubrimiento de contenidos

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

Huawei ha anunciado una nueva etapa con su plataforma de 'software' AppGallery, que adopta una nuevo formato con el que despliega una apuesta más editorial que algorítmica para que los usuarios descubran nuevos contenidos, que acompaña con el inicio de la beta de su servicio de mapas Petal Maps.

La compañía china ha creado en AppGallery un entorno donde 1,8 millones de desarrolladores han contribuido a crear un catálogo de más de 96.000 aplicaciones HMS. Se trata de un ecosistema que destaca por su baja densidad de 'apps' clones y de baja calidad y por la presencia de contenidos específicos para los mercados locales.

Así lo ha asegurado el responsable de Huawei Mobile Services en Europa, Jaime Gonzalo, en un encuentro con la prensa de España. La apuesta por local es uno de los puntos clave de AppGallery, que hace que un usuario de España no vea en la tienda de apps el mismo contenido que otro usuario de China o Francia, pese a que igualmente tiene acceso a las aplicaciones más destacadas a nivel global.

Un equipo editorial local es responsable de configurar la tienda con las preferencias de un mercado específico, pero la actualización, como explica Gonzalo, también cuenta con la participación de los usuarios, quienes tienen a su disposición una lista de deseos para solicitar las 'apps' que echan en faltan.

Las tendencias que Huawei detecta en la industria y la 'voz de los consumidores', es decir, las reseñas, puntuaciones y comentarios en redes sociales, completan los canales a través de los cuales la compañía decide incorporar nuevos contenidos en AppGallery.

No obstante, la tienda de aplicaciones de Huawei va a iniciar una nueva etapa en la que primará más el contenido editorial que el que pueda seleccionar un algoritmo, y que estará respaldado por un enfoque que limita el 'spam' y la publicidad en favor del 'storytelling' para descubrir nuevas aplicaciones y juegos.

Esta nueva etapa llega después de dos años de crecimiento (un 360% entre julio de 2018 y julio de 2020), en los que también han crecido los ingresos de los desarrolladores (9.000%) y las descargas mensuales de aplicaciones (600%). Se trata, no obstante, de un crecimiento que no sigue el ritmo de ventas de los 'smartphones' de la compañía, que no es tan rápido, como ha apuntado el responsable europeo de HMS.

BUSCADOR Y SERVICIO DE MAPAS

Petal Search es el buscador de Huawei, desarrollado específicamente para su uso en 'smartphones'. Desde este jueves, adquiere nuevas funciones gracias a la implementación de tecnología de reconocimiento visual y el nuevo icono de cámara.

Así, Petal Search ofrece detección visual de aplicaciones, para cuando el usuario no recuerde el nombre de una 'app' que quiere descargar pero cuenta con una imagen de ella. También mostrará resultados de compras predictivas, con una comparativa de precios, y de reconocimiento de personas y personajes de ficción, que compaña de recursos adicionales como música, películas o noticias según de quien se trate.

Junto a las novedades en AppGallery y Petal Search, Huawei ha anunciado el inicio de la beta de Petal Maps, el servicio de mapas propio de Huawei. Ofrecerá navegación inmersiva en 2D y 3D, navegación dinámica paso a paso, así como sugerencias de las rutas más rápidas y de información de tráfico en tiempo real.

Petal Maps estará disponible en más de 140 países y más de 70 idiomas, como han apuntado desde la compañía. La compañía también ha anunciado que su servicio de videoconferencias MeeTime está ya disponible en 12 países, incluido España, y sus asistente Celia habla español, junto a otros cuatro idiomas, y puede usarse en 15 países.

PRIVACIDAD

La compañía ha asegurado que es consciente de que todos estos servicios dependen de los datos de los usuarios, y por ello ha compartido su estrategia de Privacidad.

La gestión estará a cargo de una entidad creada a propósito que tendrá sede en Irlanda y se guiará por las leyes de protección de datos y privacidad del país, y dará cobertura a más de 60 países, de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, y Australia, entre otros.

Además, los servidores estarán ubicados en Alemania y Francia, debido a que, como ha indicado la compañía, se trata de los dos países europeos con las políticas más duras en materia privacidad. En Bélgica se ubicará el centro de transparencia y de ciberseguridad.