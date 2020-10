Secretarios municipales se deslindan de anomalías

La falta de alumbrado público en el 4% de las vialidades dentro del municipio corresponden a obras realizadas por el Gobierno del Estado y que no han sido entregadas al Ayuntamiento, señaló el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano.

Detalló que entre estas está la Avenida Juárez, bulevar Carmelitas, puente del bulevar Xonaca y Avenida las Torres, puente de Camino a La Resurrección y la autopista.

“La administración anterior llevó a cabo contratos de obra pública, en este momento, la empresa que se encargó no ha hecho la entrega formal al Gobierno del Estado y por ende tampoco a esta dependencia”, dijo.

En su informe de labores, señaló que hasta el 31 de agosto se ha invertido 57.2 millones de pesos; no obstante aún hay un 62% del territorio no cuenta con red de agua potable, 34% no tiene red sanitaria y el resto carece de electricidad. También destacó que se han rehabilitado

Foto: Agencia Enfoque

A su vez, la nueva secretaria de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, Graciela León Matamoros se deslindó de cualquier cuestionamiento durante su comparecencia por la denuncia de presuntos “moches” al interior de la dependencia por la entrega de licencias de obra y cambios de uso de suelo, al decir que está en manos de la Contraloría investigar actos de corrupción.

Durante su comparecencia, la funcionaria fue cuestionada por la regidora del PAN, Augusta Díaz de Rivera, sobre cuántos permisos con irregularidades hubo con la anterior secretaria, y criticó que pese a estas denuncias, el Ayuntamiento recibió una certificación ISO por el Sistema de Gestión Antisoborno.

Tras el despido de la ex secretaria Desarrollo Urbano, Beatriz Martínez Carreño, así como el director de Medio Ambiente, Ismael Couto Benítez, la actual funcionaria dijo que está limitada a emitir algún comentario o divulgar información fuera ya que la investigación está en curso, por lo que solo le competía proporcionar la información solicitada para el desarrollo de la misma.

Durante su informe resaltó que del 16 de octubre de 2019 a la fecha se realizaron 730 visitas de inspección a obras, de las cuales se emitieron 432 sellos y procesos por no cumplir con la documentación necesaria.

Asimismo, la titular del Instituto de la Juventud en el municipio de Puebla, María del Sol Cortés Bautista confirmó que existe una investigación por parte de la Contraloría sobre señalamientos de nepotismo por la contratación de un familiar; no obstante acusó que existe una campaña de desprestigio en su contra.