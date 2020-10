Fútbol.- Sergio Ramos: "Me agarra cuando voy a saltar, está bastante claro"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que no tiene dudas del penalti que señaló Martínez Munuera en la acción de disputa con Clement Lenglet y dijo que el central francés le "agarra" cuando va a "saltar" y afirmó que está "bastante claro" en relación a la jugada que decidió el Clásico de la séptima jornada disputado este sábado en el Camp Nou (1-3).

"Me agarra cuando voy a saltar, está bastante claro. Juzgar al árbitro por una jugada que es clara me parece injusto. Están ahí para intentar hacer su trabajo lo mejor posible. A veces aciertan y otras no, tenemos que vivir con ello. Aprovechamos el bajón anímico después del penalti para meter el tercero y defender el resultado", indicó el andaluz.

"Somos equipos que estamos muy bien defensivamente y nos tenemos mucho respeto. Hemos salido muy motivados y hemos conseguido el objetivo, que era marcar gol. Si no me equivoco, en la primera parte ganamos la posesión y en la segunda hemos decidido estar en bloque y defender después del segundo gol. En líneas generales, muy bien, anímicamente nos viene genial", añadió.

Preguntado por las dudas sobre el equipo tras las dos últimas derrotas, Ramos recordó que lleva 16 temporadas en el Real Madrid y "una crisis aquí es perder dos partidos". "Por eso nosotros no debemos cambiar nuestros objetivos, tenemos que seguir nuestro rumbo de sumar de tres en tres y hacer un buen papel en la 'Champions'. Hay que dejar a un lado la crítica, que solo trata de desanimar. Los tres puntos saben a gloria en el campo del eterno rival, pero esto sigue", apuntó.

Además, Ramos aseguró que la ausencia de aficionados "facilita la comunicación" entre jugadores. "Que no haya público ayuda a que se oiga a los compañeros. Hemos corrido por nosotros y por nuestros compañeros", sentenció el capitán merengue, autor del segundo gol desde el punto de penalti.