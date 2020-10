10 consejos para conseguir empleo en tiempos del Covid-19

Conseguir empleo es un trabajo de tiempo completo, que demanda –cada vez más- atención y capacidad de adaptación de quienes necesitan un puesto para enfrentar y sobreponerse a los estragos económicos del Covid-19.

Adecco, empresa especializada en Recursos Humanos, informó que en la actualidad existen 2.8 millones de mexicanos que están en búsqueda de una oportunidad laboral; quienes tienen un doble reto: encajar con los nuevos perfiles que solicitan las empresas y responder a los cambios constantes de la industria.

Indicó que ante la la nueva normalidad, los procesos de reclutamiento también han cambiado; y ahora demandan desde un Currículum Vitae (CV) con títulos destacados y formatos más directos, hasta la capacidad de hablar frente una cámara y vender tus habilidades durante entrevista de trabajo virtual.

Consejos para conseguir empleo

Para vencer dichos retos y lograr una oportunidad laboral, el director de Selección de Grupo Adecco México, Edgar Rojas te ofrece 10 consejos:

1. Realiza un CV visualmente atractivo

Un reclutador tarda en promedio 10 segundos para descartar un CV; es por ello que un documento ordenado, claro y con algunos gráficos visuales, ayudará a que destaque entre otros. Es ideal utilizar solamente una cuartilla.

2. Ten un título llamativo en el CV

Describe en un breve párrafo cuál es tu profesión, experiencia o especialidad; si logras transmitir de manera óptima al reclutador tu perfil profesional, ¡habrás captado su atención!

3. Vende tus logros:

Además de indicar los puestos que has desempeñado durante tu vida laboral, es importante resaltar los éxitos que alcanzaste en cada uno de ellos. Si no cuentas con experiencia profesional, menciona los proyectos académicos que has desarrollado; desde talleres hasta actividades extracurriculares que destaquen tu personalidad.

4. Explora los nuevos formatos de CV

Hoy existen innovadores formatos para describir tu perfil profesional; como un videocurrículum en el que en un máximo de cinco minutos puedes exponer tu perfil personal y profesional. O bien, plataformas digitales que ayudan a organizar tu información de manera atractiva.

5. Prepara el entorno para una entrevista virtual

Adapta un espacio tranquilo, privado, sin distractores o mucho ruido para para realizar la entrevista. Puedes utilizar fondos de pantalla formales, si lo consideras necesario. Recuerda que la buena conexión a Internet es clave; procura realizar varias pruebas de conexión; y verifica que la plataforma digital funcione correctamente.

6. Trabaja en tu imagen personal

Mantén una higiene personal adecuada y utiliza una vestimenta que vaya de acuerdo con el puesto que quieres; un código “business casual” es el ideal. Cuida de la expresión corporal, sonríe y se jovial.

7. Cuida del Marketing personal

Cuidar detalles como la puntualidad, el vocabulario y conocer sobre la empresa también resaltará tu imagen profesional. Trata de conectarte tres o cinco minutos antes de la reunión; y debes muy respetuoso con los comentarios de empleos anteriores.

8. Actualiza tus redes sociales

Utiliza fotografías de perfil adecuadas, menciona en ellas tus intereses profesionales, y cuida tus publicaciones; es muy importante ser coherente con lo que cuentas en una entrevista y lo que publicas en tus redes.

9. Transmite tus aspiraciones

Debes de ser claro con lo que esperas de una empresa o de un empleo; es decir las prestaciones que te interesan, el crecimiento profesional esperado y el salario emocional o retribuciones que un trabajador puede conseguir de su empresa sin carácter económico.

10 Busca en los lugares indicados:

¡Evita las vacantes falsas! Los mejores espacios para encontrar una vacante formal son las bolsas de trabajo de las universidades, bolsas de trabajo en línea, páginas web de las empresas en donde te gustaría postular, y también en redes sociales.

CONSULTA LO MÁS DESTACADO:

Funerales encarecen 40% por coyotaje, abusos y autoridades coludidas El 60% de las funerarias en México son “cajoneras” y, sin tener los permisos para operar, venden ataúdes que ya fueron usados hasta cuatro veces

Nueve de cada 10 mexicanos "ansiosos" de comprar regalos de Navidad El 93% planea festejar las fiestas de Fin de Año y casi todos esperan las ofertas y descuentos de la temporada navideña para comprar obsequios