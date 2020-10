Desconecta.- Este es el motivo por el que las morenas abren su boca y enseñan sus afilados dientes

MADRID, 26 oct. (EDIZIONES)

Las morenas son una familia de peces anguiliformes que habitan en aguas tropicales y subtropicales de todo el mundo donde se hallen arrecifes coralinos, permitiéndoles, gracias a su forma de serpiente, acechar a su presa desde las grietas.

Desde tiempos inmemoriales, el aspecto de estos peces y su necesidad de mostrar los dientes continuamente para poder obtener oxígeno han contribuido a la falsa creencia popular de que las morenas son peligrosas y agresivas.

Massimo Verde, fotógrafo submarino, capturó en vídeo imágenes de una morena de gran tamaño en las aguas de Hurghada, Egipto, a una profundidad de unos doce metros.

En el vídeo se puede ver al pez de dos metros de largo descansando en el fondo de un enorme coral, aunque lo más llamativo de las imágenes es que, tal y como contó Massimo a Caters, la morena está enseñando sus largos y afilados dientes para respirar.

"Parece que la morena se está preparando para morderte, pero en realidad es su forma de respirar", dijo Massimo.

Las morenas, como muchos animales, solo se muestran agresivas si se sienten amenazadas, lo cual no sucede tan a menudo como suele creerse. Eso sí, en caso de duda es mejor no tentar a la suerte y no acercarse demasiado porque su mordedura es peligrosa por el riesgo de infección producida por los restos putrefactos de sus dientes.