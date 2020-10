VIDEO: ‘The Love’, la canción en apoyo a Joe Biden por parte de Jennifer Hudson y Black Eyed Peas

Como parte de la campaña electoral de Joe Biden de cara a las elecciones del próximo martes 3 de noviembre en Estados Unidos, el candidato compartió en sus redes sociales un video producido por Jennifer Hudson, Will. I. am, y Dj Taboo, en el cual se hace una reedición de la icónica canción de los Black Eyed Peas titulada ‘Where is the love’, con frases que el candidato demócrata ha hecho durante su campaña.

La canción de autoria de Will.I.am, mezcla partes originales de la canción con fragmentos de un discurso emitido por Joe Biden, quien compartió dicha producción con el mensaje de ‘hate is no place in the United States’ (El odio no tiene lugar en Estados Unidos).

Hasta el momento la publicación de Joe Biden ha alcanzado más de 30 millones de retweets y más de 67 millones de likes, además de que se ha reproducido más de 2.4 millones de veces.

