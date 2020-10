Sheinbaum descarta regreso a semáforo rojo o imponer toque de queda

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en la Ciudad de México no se tiene planeado imponer multas a los ciudadanos que no acaten las medidas sanitarias ni tampoco se prevé implementar toque de queda.

La desigualdad es lo que provoca la violencia: Sheinbaum La mandataria capitalina advirtió que para abatir la desigualdad, es necesario dejar de ver el acceso a derechos como la salud y educación como privilegios.

"La ciudad es muy participativa, muy solidaria y creemos en que así debe de seguir siendo, inclusive en muchos países europeos, así como en algunos lados han hecho toques de queda en otros no, en las ciudades asiáticas tampoco se ha seguido este camino y hasta ahora la ciudad ha podido mantener esta situación. Entonces no, no vamos a llegar a multar a las personas, no vamos a llegar a hacer toques de queda, eso está descartado completamente en la Ciudad de México", dijo en rueda de prensa virtual.

En tanto, enfatizó que si sigue aumentando el número de hospitalizaciones, se tomarán algunas medidas como restricciones en horarios o en todo caso algunas actividades económicas.

"Por lo pronto pensamos que con las medidas que hemos tomado es suficiente y mañana, el día de mañana en la mañana, estaremos haciendo una evaluación con el equipo para poder tomar algunas definiciones hacia la próxima semana si es que son necesarias", precisó.

No volverá semáforo rojo

Cuestionada si el semáforo en la Ciudad de México regresaría a color rojo, la mandataria capitalina respondió:

"No vamos a pasar a Semáforo Rojo mañana, estamos evaluando alguna posibilidad de restricción en algunos horarios, lo estamos evaluando a partir del incremento, no solo en hospitalización sino en ingresos hospitalarios, que es distinto porque hospitalización son camas ocupadas, depende también del tiempo de residencia del paciente, el número de altas, también lamentables defunciones".

Argumentó que su gobierno está tomando las medidas 'con toda responsabilidad' y sin ninguna presión, poniendo siempre en balance la actividad económica y los empleos, sobre todo, los ingresos familiares y la protección de la salud.