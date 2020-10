Senado aprueba Ley Federal de Derechos, como parte de la Ley de Ingresos 2021

Con 63 votos a favor y 37 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y los artículos no reservados, el dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos, en materia de trámites.

Actualmente los legisladores se encuentran presentando las reservas al dictamen que llegó de la Cámara de Diputados y que forma parte de la Ley de Ingresos 2021 y lo hace en medio de nuevos contagios de Covid-19.

✅ Con 63 votos a favor y 37 en contra, se aprueba en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Federal de Derechos, en materia de trámites. — Senado de México (@senadomexicano) October 29, 2020

La mayoría de las reservas por parte de los senadores de oposición versan en torno a los incrementos al aspecto radioeléctrico, que subiría los montos en internet celular, así como el pago extra por la expedición de forma emergente del pasaporte.

Los legisladores tienen por ley abordar los temas hasta el próximo sábado, luego de que la Cámara de Diputados les enviara las tres minutas que discutieron la semana pasada.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, explicó que hoy pueden sesionar hasta cinco horas, aunque también se podrían reunir el viernes y sábado.

Además, explicó que la epidemia tomó por sorpresa al Senado, por lo que se está trabajando en modernizarlo para adaptarse tecnológicamente a la vida legislativa.

"De hecho, desde hace dos, tres meses estamos trabajando con la posibilidad del Congreso Digital y no se ha logrado por falta de acuerdos. No es un asunto de uno solo, somos todos, y no hay que desestimar el problema; pero también se dijo que había un gran contagio, no lo hay", apuntó.

