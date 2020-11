4T recorta seguro de desempleo... pero gasta más

En plena pandemia y con incertidumbre económica, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) redujo el número de beneficiarios del programa de seguro de desempleo en este año en comparación con 2019. Además, ya gastó 12 millones de pesos más.

De acuerdo con documentos en poder de Publimetro, la dependencia capitalina otorgó este año –hasta septiembre–20 mil 414 apoyos, por lo que, de seguir la tendencia, cerraría este año con 27 mil 218; es decir, 33% menos de los emitidos en 2019.

Sin embargo, desde hace un mes la página de la Secretaría de Trabajo asegura que ya no se aceptan solicitudes. “Estimado solicitante, por el momento este apoyo social ha llegado al límite de solicitudes. Te invitamos a consultar la convocatoria del Apoyo para personas residentes de la Ciudad de México que perdieron su empleo formal durante la emergencia derivada del SARS-CoV-2”.

Según las reglas de operación del programa, este año se pretendía dar una cobertura a 40% del total de la población desempleada formal de la Ciudad de México, con el objetivo de apoyar a 48 mil 801 personas, una cifra muy por debajo de los 225 mil desempleos que la Coparmex contabiliza debido a la pandemia en la capital.



“Sumamos los de 2019”

Ante esto, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo rechazó que los apoyos del Seguro de Desempleo emitidos fueran 20 mil, y aseguró que en total este año se han aprobado 49 mil 952 apoyos durante el año.

“La cifra de 20 mil 414 personas beneficiadas que se reportó en la solicitud de información corresponde únicamente a personas que solicitaron y fueron aprobadas durante 2020. Pero además de ellas habría que considerar a 29 mil 430 personas que fueron aprobadas en 2019.

“De hecho, la cifra de beneficiarios en 2020 supera ya la meta establecida en reglas de operación. En total, hay 49 mil 952 personas aprobadas, de las cuales 46 mil 781 recibieron, por lo menos, un apoyo económico. La diferencia corresponde a personas que, por razones ajenas a la STyFE, no han cobrado sus pagos”, contestó la dependencia a este diario.

Sin embargo, Publimetro cuestionó a la dependencia sobre los números del año pasado (41 mil 65 beneficiarios), pues bajo esa lógica se tendrían que sumar también los que fueron aprobados durante 2018, pero hasta el cierre de esta edición la dependencia no aclaró la situación.

De acuerdo con las modificaciones a las reglas de operación del programa Seguro de Desempleo, la meta actual es de 48 mil 801 personas beneficiadas en 2020, con un presupuesto de 500 millones de pesos. Dicho apoyo ofrece mil 500 pesos mensuales sólo durante dos meses.

Ignora a diputados

La presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social del Congreso de la CDMX, Margarita Saldaña, señaló que en la comparecencia de la titular de la secretaría, Soledad Aragón Martínez, presentó cifras muy ambiguas y poco claras.

“No son claros en la Secretaría. Incluso se comprometió a enviar un informe para aclarar los datos, pero hasta la fecha no lo ha mandado. Si revisas los datos que presentó y las cifras que dieron por transparencia, éstas no coinciden. Lo que nos informan como diputados es muy distinto. No sé si estén mintiendo o sea falta de información”, expuso.

Fuente: STyFE

