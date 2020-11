El 13% de los votos en Estados Unidos corresponde a hispanos

En Estados Unidos hay al menos 60 millones de latinos viviendo en sus diferentes estados, lo que representa aproximadamente 18% de la población total del país vecino que este martes registrará su jornada electoral para elegir un nuevo presidente; sin embargo, sólo 13% de ellos pueden votar, según datos de Pew Research Center.

Las estadísticas del 2017, señalaban que los estados de California, Texas y Florida, concentran la mayoría de esta población y en esta elección presidencial que se disputan Donald Trump y Joe Biden, se ha subrayado el crecimiento del electorado hispano y esto se debe a que se estima que 12.4 millones de jóvenes con 18 años cumplidos voten por primera ocasión al alcanzar la mayoría de edad entre 2000 y 2018.

Representación de hispanos en las elecciones

2000- 7%

2010- 10%

2018- 13%

Esta cifra representó un crecimiento de 80% entre los votantes de la población durante esos años y el crecimiento sostenido del este grupo durante las últimas dos décadas convertirá a los hispanos en el grupo minoritario más grande proyectado entre los votantes de EU en 2020 por primera vez en una elección presidencial.

Votantes por raza / etnia

Blancos- 67%

Hispanos-13%

Negros-13%

Asiáticos-4%

Otros-3%

Hispanos sin ejercer voto

Recientemente la consultora LLYC publicó un estudio en el que señala que los latinos no votan, pues en 2016, apenas 47.6% de esta población acudió a las urnas, frente a 60% de los afroamericanos y 65.3% de los blancos.

En su investigación fue más allá y reveló que sólo en los comicios de hace 28 años, 50% de ellos participó en la vida democrática y lo hizo en las elecciones en donde el ex presidente Bill Clinton derrotó a George Bush.

La principal conclusión fue que "las campañas presidenciales no persiguen todos los votos, sino que se centran en quienes tienen más posibilidad de acudir a las urnas", por lo que existe un círculo vicioso en el que los latinos no votan porque sienten que los políticos les ignoran, y los políticos les ignoran porque los latinos no votan.

El voto de los mexicanos en Estados Unidos

Ante este panorama, el Consejo Nacional de Población (Conapo), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), estimó en 2018, que la población nacida en México residente en Estados Unidos era de 11 millones 597 mil 633 personas, mientras que únicamente 32% de ellos podrán acudir a las urnas a elegir el rumbo político del país.

Este porcentaje equivale a tres millones 805 mil 765 que son reconocidos como ciudadanos de EU, mientras que siete millones 791 mil 868 (67.18%) no lo son, es decir, no cuentan con el derecho de ejercer el voto por encontrarse fuera de este concepto.

El Conapo también cruzó información con la base de datos en American Community Survey y reveló que el estado con más mexicanos es California con 4.1 millones; seguido de Texas con 2.6 millones y en tercer lugar se ubicó a Illinois con 677 mil mexicanos.

California- 4 millones 184 mil 152 mexicanos

Texas- 2 millones 633 mil 788 mexicanos

Illinois- 677 mil 430 mexicanos

Arizona- 526 mil 789 mexicanos

Florida- 275 mil 19 mexicanos

Colorado- 241 mil 763 mexicanos

Nevada- 233 mil 596 mexicanos

Nueva York- 216 mil 979 mexicanos

Carolina del Norte- 241 mi 715 mexicanos

Washington- 244 mil 586 mexicanos

Otros estados- dos millones 121 mil 816 mexicanos

Características de los mexicanos en EU

Sin escolaridad 6.4%

Educación primaria 26.8%

Secundaria 19.3%

Diploma de escuela regular o GED 26.3%

Algún grado de licenciatura 14.6%

Licenciatura 4.9%

Maestría o doctorado 1.7%

El interés del voto hispano

El representante del partido Republicano en México, Larry Rubin, subrayó que la participación latina en los comicios de este martes será decisiva para el triunfo del presidente Donald Trump.

En una entrevista con Publimetro, confió en que se rompa la tendencia histórica y que asistan a las urnas a elegir al próximo presidente del país, pues la vida democrática debe ser activa, sobre todo para los jóvenes que por primera ocasión podrían votar.

¿Cuál es la importancia del voto latino en estas elecciones?

—Estimo que de los que pueden votar son 32 millones de personas, es un voto importante aunque históricamente son de los que menos votan. Por ejemplo, en 2016 menos del 50% dijo que votó y en el 2012, 61% dijo que no había votado.

En esta elección habrá una gran diferencia y es que los jóvenes hispanos que llegan a la mayoría de edad y que pueden votar pueden hacer cambiar las cosas y creemos que definitivamente los estados clave serán Pensilvania y Florida, por tener un voto latino muy grande, ellos pueden hacer una diferencia grande y veremos cuántos de ellos salen a votar y se observar el giro.

¿Cuántos de los hispanos creen que apoyen al candidato Donald Trump?

—Es bastante positivo, los hombres latinos están muy motivados por salir a votar por el presidente Trump, aproximadamente 60% de los latinos vive en estado péndulo, lo que lo hace muy importante, como en Florida que 20% son latinos y sin duda ésta será la elección en donde se verá más voto latino que en ocasiones anteriores.

Nosotros creemos que podría crecer hasta 16 o 18 millones, cuando en 2012 fue de 11 millones, hace una gran diferencia porque representa más del 10% del voto total.

¿Cómo ves el sentido del voto de mexicanos en EU?

—Los mexicanos dominan entre los hispanos, 80% de los latinos son mexicanos y por mucho el mexicanos es el que más influye y ahí es donde hace una gran diferencia y más que 44% del voto corresponde a los jóvenes, con 18 o 20 años y esto es interesante porque conoceremos cómo votan.

¿Cómo fue el llamado al voto a favor de Trump que hiciste desde México?

—La realidad es que fue una caravana de 200 vehículos, muy positiva, que demostró que en México hay mucho interés no solo por las elecciones sino por llevar a cabo el apoyo decidido al presidente Trump y particularmente creo que hay mucho interés e influencia que puede jugar México en las elecciones de Estados Unidos, porque muchos tenemos amigos o familiares viviendo allá y muchos de ellos de forma legal y ciudadanos y de ahí reside el interés del partido Republicano de mantener una presencia física en México.

Además de diseminar lo que hace el partido, los candidatos y por qué sería la mejor alternativa el voto a favor y es parte también del trabajo que llevo 16 años haciendo, con varias elecciones presidencias, pero nos sentimos muy confiados de que se ganarán las elecciones con un porcentaje importante y no habrá duda en la mente de los votantes americanos que Donald Trump es el ganador.

