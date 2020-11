Reportan ataque terrorista en una sinagoga en Austria

Este lunes se desató un tiroteo cerca de una sinagoga en Viena, capital de Austria. El ataque, de acuerdo con los primeros reportes emitidos por el ministro de Interior austriaco, dejó un saldo de al menos una persona muerta y varios heridos, cifra que podría aumentar en las próximas horas.

El tiroteo se suscitó en los alrededores de la plaza Stephansplatz, cerca de una sinagoga pero también otros templos religiosos y monumentos. Por el momento se desconoce el motivo del ataque. Medios austríacos reportan al menos un fallecido en el ataque, mismo que no ha sido confirmado hasta el momento.

El incidente continúa en curso y el presunto atacante no ha sido detenido. Sin embargo, la Policía desplegó un dispositivo en la zona para dar con el paradero del sospechoso.

"Hay una gran operación abierta ahora mismo en el Primer Distrito de Viena (área Interior de la Ciudad). (…) Se han producido disparos en el distrito, hay personas heridas. Manténgase alejados de todos los lugares públicos o transporte público", ha señalado el cuerpo policial en su cuenta de Twitter.

There is a larger police operation going on in the 1st district of Vienna (Inner City area). Officers are on site and check the Situation. We keep you posted on the matter.

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020