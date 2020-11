Biden pide paciencia en el recuento de votos

El ex vicepresidente Joe Biden hizo un llamado a la paciencia ante los cerrados resultados de la elección presidencial de este 2020 en Estados Unidos.

Desde su búnker de campaña, Biden emitió un mensaje la noche de este 3 de noviembre: "Sabíamos que por los votos por correo y voto anticipado se iba a retrasar el recuento. Esto no va a terminar hasta que se cuenten todos y cada uno de los votos", añadió.

Biden señaló que su campaña va bien y por buen camino: "Ganamos Arizona, Minesota y seguimos en Georgia. Nos sentimos muy bien con Wisconsin y Michigan. Y aunque va a tardar, vamos a ganar Pensilvania", destacó el ex vicepresidente.

Indicó que no es su papel, ni el del presidente Donald Trump, declararse ganadores esta noche y finalizó agradeciendo a quienes votaron por él y a su equipo.

Poco después publicó en Twitter "Mantengan la fe chicos, vamos a ganar esto".

Keep the faith, guys. We’re gonna win this.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020