Donald Trump sobre una posible derrota: "Perder no, no para mí"

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos visitó este martes al personal de la sede de su campaña presidencial en Arlington, Virginia previo a las elecciones presidenciales.

El mandatario dio una breve conferencia de prensa en la que destacó que nunca había visto público como el que asistió a sus actos de campaña.

Al ser cuestionado con la pregunta ¿qué dirías a la gente que no votó por ti? respondió que “estamos a punto de conocer un éxito tremendo. Y el éxito trae unidad”.

También afirmó que no tiene preparados dos discursos, uno por si gana y otro por si pierde. Y añadió: "Ganar es fácil, perder, no. No para mí".

Trump afirmó que ha habido un aumento de voto de las minorías, afroamericanos y latinos, por su candidatura. El republicano repitió la frase “Soy el presidente que más ha hecho por los afroamericanos desde Abraham Lincoln”.

Por último señaló que los estadounidenses tienen "derecho a conocer" el ganador el día de la elección

"Deberíamos tener derecho a conocer quién gano el 3 de noviembre", día de los comicios, insistió Trump.

En últimas horas se ha reportado que el flujo masivo de votos anticipados podría retrasar el escrutinio y por lo tanto el anuncio de resultados.

