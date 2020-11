"Donald Trump no puede decidir el resultado de esta elección", Joe Biden

En un momento de incertidumbre por las elecciones en Estados Unidos, Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia aseguró que su contrincante, el republicano Donald Trump no puede decidir el futuro de las votaciones.

A través de un mensaje en Twitter, aseguró que cada voto cuenta e hizo un llamado a donar a través del Fondo de lucha Biden.

"Su donación en este momento es absolutamente fundamental para elegir a Joe, Kamala y demócratas en todo el país, y contamos con un aumento de donaciones para financiar todo lo que necesitamos lograr", se lee en la página de dicho fondo.

To make sure every vote is counted, we’re setting up the largest election protection effort ever assembled. Because Donald Trump doesn’t get to decide the outcome of this election — the American people do.

Chip in to power the new Biden Fight Fund: https://t.co/1hCoKB0QfP

— Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020