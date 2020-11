Trump asegura que el conteo de votos ‘ha sido muy extraño’

La polémica en las elecciones 2020 de Estados Unidos sigue al rojo vivo y es que a pesar de que Donald Trump tuvo una amplia ventaja en estados clave, recientemente Joe Biden sorpresivamente ha logrado repuntar las tendencias e inclinar los votos ligeramente a su favor, situación que para el actual presidente de Estados Unidos resulta extraño.

A través de su cuenta de Twitter, el candidato republicano y todavía mandatario de Estados Unidos compartió su pensar respecto a esta situación, asegurando que el conteo de votos en estados clave como Michigan y Wisconsin ha sido ‘muy extraño’.

“Ayer por la noche yo estaba liderando sólidamente en varios estados clave. Luego los votos mágicamente uní por uno empezaron a desaparecer a medida que se contaron de manera muy extraña algunos votos sorpresa”, escribió Trump.

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020