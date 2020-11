Alistan descuentos a diputados faltistas en el Congreso de la CDMX

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Margarita Saldaña Hernández, presentó una adición de la orden del día de este jueves, para informar al pleno que a partir de esta sesión le será descontado el día a los legisladores que no estén presentes en las votaciones, incluso cuando hayan pasado asistencia.

De acuerdo con la Circular publicada en la Gaceta Parlamentaria, el registro de asistencia lo realizará la Secretaría al inicio de las sesiones, a través del sistema electrónico, de no ser posible su operación, se procederá al pase de lista de viva voz y se dará cuenta a la Presidencia de la Mesa Directiva.

"El sistema electrónico se abrirá 30 minutos antes de la hora prevista para el inicio

de la sesión y se cerrará en el momento que ésta inicie, previa instrucción de la Presidencia; si alguna diputada o diputado no pudiera registrar su asistencia mediante el sistema electrónico lo podrá hacer de viva voz, cuando se haya cerrado el sistema electrónico y la Secretaría así lo solicite".

Señala que si alguna diputada o diputado no registrara su asistencia oportunamente, podrá hacerlo hasta 15 minutos posteriores al cierre del sistema electrónico.

Justificación de faltas

El documento indica que las solicitudes de justificación deberán presentarse ante la Mesa Directiva por escrito debidamente fundado.

"Las diputadas y los diputados dispondrán de tres días, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca la inasistencia para enviar a la Mesa Directiva la justificación correspondiente. Tratándose de faltas continuas, el término empezará a correr a partir de la última inasistencia".

Para poder verificar su asistencia, la Circular indica que los legisladores deberán mantenerse visibles durante la sesión.

"He instruido a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, para que establezca comunicación permanente con las diputadas y los diputados, a efecto de que quincenalmente se les informe sobre los casos en que no se encuentre bien identificada su asistencia o que no se haya registrado correctamente su incorporación, para que, quienes puedan hacerlo, presenten los justificantes correspondientes", concluye el texto.

