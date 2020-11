Seré un presidente que una y no divida: Biden

Mis compañeros americanos. Y la gente que me trajo al baile Delawareans. Veo a mi amigo Tom, el senador Tom Carper allí, y creo que el senador Coons está allí y creo que esa es la ex-gobernadora Ruth Anne Millner, lo más importante, mis cuñadas, mi hermana Valerie están aquí.

Amigos, la gente de esta nación ha hablado. Nos han dado una clara victoria, una victoria convincente, una victoria para nosotros, la gente, que hemos ganado con la mayor cantidad de votos jamás emitidos en algún boleto presidencial en la historia de la Nación: 74 millones.

Lo debo admitir, me sorprendió. Esta noche, vemos en toda la nación, en todas las ciudades y en todas las partes del país, de hecho en todo el mundo, una efusión de alegría, de esperanza, de fe renovada, y el mañana traerá un día mejor. Y me siento humilde por la confianza que han depositado en mí. Prometo ser un presidente que no busca dividir sino unificar, que no ve estados rojos y estados azules, que sólo vea a los Estados Unidos y trabajar con todo mi corazón, con la confianza de todo el pueblo para ganar la confianza de todos ustedes.

Eso es de lo que América, creo, se trata. Se trata de la gente. De eso se tratará nuestra administración. Busqué este cargo para restaurar el alma de América, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media, y para hacer que América sea respetada en todo el mundo de nuevo. Notaron aquí en casa, que es el honor de mi vida que tantos millones de americanos han votado por esa visión y ahora el trabajo de hacer esa visión es real. Es una tarea, la tarea de nuestro tiempo.

Amigos, como dije muchas veces antes, soy el esposo de Jill. Y no estaría aquí sin el amor y el apoyo incansable de Jill y mi hijo Hunter y Ashley mi hija y todos nuestros nietos y sus cónyuges y toda nuestra familia allí en mi corazón.

Jill es madre, una madre militar, una educadora. Ha dedicado su vida a la educación, pero enseñar no es sólo lo que hace, es lo que es. Para los educadores americanos este es un gran día para ustedes. Tendrán una de ustedes en la Casa Blanca y Jill será una gran primera dama, estoy muy orgullosa de ella. Tendré el honor de servir con la fantástica vicepresidenta que acaban de escuchar de Kamala Harris. Ella hace historia como la primera mujer, la primera mujer negra, la primera mujer de ascendencia sudasiática, la primera hija de inmigrantes elegida en este país. ¡No me digas que no es posible en los Estados Unidos!

Hace mucho tiempo que debería haber sido así, y esta noche nos recuerdan a aquellos que lucharon tan duro durante tantos años para hacer que esto ocurriera, una vez más, Estados Unidos ha doblado el arco del universo moral más hacia la justicia. Doug, te guste o no, tu familia, te conviertes en un Biden honorario, no hay salida.

Aquellos de ustedes que se ofrecieron como voluntarios y trabajaron en las encuestas en la pandemia. Oficiales electos locales, ustedes merecen un agradecimiento especial de toda la nación. Y mi equipo de campaña y todos los voluntarios y todos dieron mucho de sí mismos para hacer posible este momento. Se los debo, les debo todo.

A todos los que nos apoyaron: estoy orgulloso de la campaña que construimos. Estoy orgulloso de la coalición que formamos juntos. La coalición más amplia y diversa de la historia. Demócratas, republicanos, independientes, progresistas, moderados, conservadores, jóvenes, viejos, urbanos, suburbanos, rurales. Gays, heterosexuales, transexuales. Blancos, latinos, asiáticos, nativos americanos. Quiero decir, especialmente en esos momentos y sobre todo en los momentos en que esta campaña estaba en su punto más bajo, la comunidad afroamericana se puso de pie de nuevo para muchos. Siempre me cubrieron las espaldas y yo cubriré las suyas.

Dije al principio que quería representar esta campaña para parecerme a América. Ya lo hemos hecho. Así es como se verá y actuará la administración. Y para todos los que votaron por el Presidente Trump, entiendo la decepción de esta noche. Yo también he perdido un par de veces, pero ahora vamos a darnos una oportunidad.

Es hora de dejar de lado la retórica dura, bajar la temperatura, vernos de nuevo, escucharnos de nuevo, y para progresar, tenemos que dejar de tratar a nuestros oponentes como nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Son americanos. Son americanos. La Biblia nos dice todo, hay una estación, un tiempo para construir, un tiempo para cosechar y un tiempo para sembrar y un tiempo para curar. Este es el tiempo para sanar en América.

Ahora esta campaña ha terminado. ¿Cuál es la voluntad del pueblo? ¿Cuál es nuestro mandato? Creo que es este: América nos llama a reunir las fuerzas de la decencia, las fuerzas de la justicia, a reunir las fuerzas de la ciencia y las fuerzas de la esperanza en las grandes batallas de nuestro tiempo. La batalla para controlar el virus, la batalla para construir la prosperidad. La batalla para asegurar el cuidado de la salud de tu familia. La batalla para lograr la justicia racial y erradicar el racismo sistémico en este país.

La batalla para salvar nuestro planeta poniendo el clima bajo control. La batalla para restaurar la decencia, defender la democracia y dar a todos en este país una oportunidad justa, eso es todo lo que piden, una oportunidad justa.

Amigos, nuestro trabajo comienza poniendo el Covid bajo control. No podemos reparar la economía, restaurar nuestra vitalidad o disfrutar de los momentos más preciados de la vida, abrazar a nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros cumpleaños, bodas, graduaciones, todos los momentos que más nos importan hasta que lo tengamos bajo control.

El lunes nombraré a un grupo de científicos y expertos destacados como asesores de transición para ayudar a tomar la planta cubierta de Biden Harris y convertirla en un plan de acción que comenzará el 20 de enero 2021.

Ese plan se construirá sobre la base de que la ciencia se construirá con compasión, empatía y preocupación. No escatimaré esfuerzos, ninguno, o cualquier compromiso, para dar la vuelta a esta pandemia. Amigos. Soy un orgulloso demócrata. Pero gobernaré como un presidente americano, trabajaré duro para los que no me votaron tanto como para los que lo hicieron.

Hagamos que esta era de demonización en América comenzó a terminar aquí y ahora. La negativa de los demócratas y los republicanos a cooperar entre ellos no es una fuerza misteriosa fuera de nuestro control. Es una decisión, una elección que hacemos. Y si podemos decidir no cooperar, entonces podemos decidir cooperar. Y yo creo que esto es parte del mandato que nos ha dado el pueblo americano, quieren que cooperemos y su interés, y esa es la decisión que tomaré y pediré al Congreso, a los demócratas y a los republicanos por igual, que tomen esa decisión conmigo.

La historia americana se trata de ampliar lentamente, pero constantemente las oportunidades en América y no se equivoquen. Demasiados sueños han sido aplazados durante demasiado tiempo. Debemos hacer que la promesa del país sea real para todos, sin importar su raza o etnia, su fe, su identidad o su discapacidad. Amigos, América siempre ha sido moldeada por puntos de inflexión por momentos en el tiempo, hemos tomado decisiones difíciles sobre quiénes somos y qué queremos ser. Lincoln en 1860, viniendo a salvar la Unión, FDR en 1932, prometiendo a un país asediado un nuevo trato, JFK en 1960, prometiendo una nueva frontera. Y hace 12 años, cuando Barack Obama hizo historia nos dijo, "sí, podemos".

Bueno, primero, estamos en un punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de derrotar la desesperación, de construir una nación de prosperidad y propósito. Podemos hacerlo. Sé que podemos. Hace mucho que hablo de la batalla por el alma de América. Debemos restaurar el alma de América. Nuestra nación está sacudida por la constante batalla entre nuestros mejores ángeles y nuestros más oscuros impulsos. Ahora, un presidente dice que en esta batalla importa. Es hora de que nuestros mejores ángeles prevalezcan.

Esta noche, el mundo entero está mirando a América, y yo creo en nuestros mejores, que América es un faro para el mundo.

No nos iremos, no sólo lideraremos con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo.

Sé que siempre he creído que muchos de ustedes me han oído decir que siempre he creído que podríamos definir América en una palabra: posibilidades. Que en América, todo el mundo debe tener la oportunidad de ir tan lejos como sus sueños y que Dios le dé la capacidad de llevarlos, ustedes dicen, yo creo en las posibilidades de este país. Siempre estamos mirando hacia adelante. Por delante de una América más libre y más, por delante de una América que crea trabajos con dignidad y respeto y una América que cura enfermedades como el cáncer y el Alzheimer por delante de una América que nunca deja a nadie atrás.

Una América que nunca se rinde, nunca se rinde.

Esta es una gran nación. Siempre ha sido una mala apuesta apostar contra América, somos buenas personas. Esto es los Estados Unidos de América. Nunca ha habido nada que no seamos capaces de hacer. Amigos, los últimos días de la campaña, empecé a pensar en él. Significa mucho para mí y mi familia, especialmente para mi hijo fallecido, Beau. Captura la fe que me sostiene, que creo que sostiene a América.

Y espero y deseo poder proporcionar algo de consuelo y solaz, a los 230 mil americanos que han perdido a un ser querido por este terrible virus este año. Mi corazón está con todos y cada uno de ustedes, espero que también les dé consuelo. Es así y él los levantará en alas de águila con el aliento de Dios y los hará firmar como el sol y los sostendrá en la palma de su mano.

Y ahora juntos sobre las Alas del Águila, nos embarcamos en el trabajo de ese Dios y la historia nos ha llamado a hacer con corazones llenos y manos firmes, con fe en América y en los demás, con amor a la patria, con sed de justicia. Seamos la nación que sabemos que podemos ser una nación. Una nación unida, fortalezcan una nación aquí, los Estados Unidos de América. Damas y caballeros, nunca, nunca ha habido nada que hayamos intentado. No hemos sido capaces de hacerlo.

Recuerden, como dijo mi abuelo, cuando salí de su casa cuando era niño en Scranton, dijo: "Joe, mantén la fe". Y nuestra abuela, cuando estaba viva, ya sabes, "Joey, propágala", así que, difundan la fe, los amo a todos, que Dios bendiga a América y que Dios bendiga a nuestras tropas. Gracias.