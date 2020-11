Líderes mundiales felicitan a Joe Biden por ganar la presidencia de EU

Después de que medios dieran a conocer que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos, diversos líderes mundiales empezaron a dar sus felicitaciones al ex vicepresidente de la era Obama.

Aquí algunos ejemplos

"Los estadounidenses han designado a su presidente. ¡Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para afrontar los retos actuales. ¡Actuemos juntos!

"Os deseamos suerte. Estamos preparadps para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales"

"Los Estados Unidos son nuestro más importante aliado y espero que trabajemos juntos de cerca en nuestras prioridades, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad"

"Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020