¿Melania se divorciaría de Donald Trump cuando deje la Casa Blanca?

Tras los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en la que Joe Biden resultó ganador, el presidente Donald Trump no sólo enfrentaría una derrota en el terreno político, también en lo personal, pues de acuerdo con el medio Daily Mail Melania Trump esperaría los próximos días para divorciarse.

Una ex asistente de Melania narró a Daily Mail que “cuenta los minutos para divorciarse” luego de 15 años de matrimonio, a pesar de que no llevan una buena relación, según declaró Omarosa Manigault Newman, participante del reality show The Apprentice.

A estas versiones se suman las realizadas por la presentadora de televisión Lorraine Kelly a Star Online: “Es un matrimonio muy extraño. Lo que he observado en los últimos 15 años te volvería loca. A veces se gustan, pero a veces ella siente repulsión por él”.

Aunque afirmó que no lo hace en este momento, pues Donald Trump encontraría una forma de “castigarla” por lo que no descarta que el anuncio de la separación ocurra en las próximas semanas o meses, incluso hasta que Trump deje de la Casa Blanca.

Hace cuatro años, cuando su esposo ganó la presidencia, Lorraine Kelly aseguró que Melania le confesó a una amiga que nunca creyó que ganaría la presidencia, además de tardar cinco meses para mudarse de Nueva York a Washington, bajo el argumento que el hijo de la pareja, Barron, "tenía que terminar el curso".

Sin embargo; Stephanie Wolkoff, ex asistente de Melania, afirmó entonces que en realidad negociaba un acuerdo post-nupcial para asegurar la herencia de Barron.

(Con información de El Mundo)