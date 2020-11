Fallece Bernardo Muñoz Ledo, director de Protocolo de la SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo, quien fue director general de Protocolo de la Secretaría, perdió la vida, por lo que manifestó sus condolencias a través de sus redes sociales.

“Lamento el sensible fallecimiento de Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo, compañero muy querido de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría, mis condolencias a su apreciable familia y amigos. Te llevas algo nuestro y nos dejas mucho tuyo: trabajo, cariño y lealtad a México”, escribió.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 10, 2020

Asimismo, la SRE también expresó sus condolencias: “La Secretaría de Relaciones Exteriores lamenta el sensible fallecimiento de Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo, director de Protocolo y Cuerpo Diplomático, quien inició su carrera en la SRE en 1994. Expresamos nuestra más sincera solidaridad con familiares y amigos”.

Bernardo Muñoz era licenciado en Derecho y tomó cursos en relaciones internacionales, con lo cual inició su trayectoria hace 26 años en la SRE.

En dicha Secretaría ocupó puestos de dirección, jefaturas de departamento, analista para la región América Latina y el Caribe; además, entre 1992 y 1993 en la Notaría 164 del entonces Distrito Federal.

Tras el anuncio, embajadores y funcionarios de la Cancillería emitieron mensajes para recordar el trabajo de Muñoz Ledo Hermosillo.

Recibo con enorme tristeza la noticia del sensible fallecimiento del querido y respetado Bernardo Muñoz Ledo Hermosillo, con quien me unía no sólo un apellido en común sino una amistad de larga data en la diplomacia mexicana. Lamento su temprana partida. Descanse en Paz.

— PT Muñoz Ledo (@PTMunozledo) November 10, 2020