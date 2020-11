Papa Francisco felicita a Biden; trabajarán en medio ambiente y refugiados

El Papa Francisco ha felicitado por teléfono a Joe Biden por su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha acordado una agenda de trabajo con la vista puesta en el medio ambiente y la crisis de refugiados.

Según la nota de prensa publicada por el equipo de comunicación de Biden, el presidente electo ha expresado en su conversación telefónica con el Pontífice "su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia mutua en la dignidad e igualdad de la humanidad en temas como el cuidado de los marginalizados y los pobres, el cambio climático y la integración de los inmigrantes y refugiados en las comunidades".

President-elect Biden spoke this morning with His Holiness Pope Francis. https://t.co/om635SC3M9 pic.twitter.com/DYuiiphOE0

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020