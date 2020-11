Perú.- Vizcarra cree que la designación Flores Aráoz como primer ministro de Perú representa una vuelta "al pasado"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El expresidente de Perú Martín Vizcarra ha considerado este jueves que la designación de Ántero Flores Aráoz como primer ministro del país andino es una vuelta "al pasado" y un retorno a la "política tradicional".

En este contexto, el exmandatario ha criticado que una de las primeras declaraciones ofrecidas por el nuevo primer ministro haya sido dar una segunda oportunidad a las universidades que no obtuvieron licencia por parte de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

A su juicio, esto "pone en peligro a la reforma universitaria" y a la "calidad educativa", según ha informado la emisora RPP.

El nuevo presidente de Perú, Manuel Merino, tomará juramento este jueves al gabinete de Flores Aráoz, que ha confirmado que liderará un "gobierno de transición" hasta las próximas elecciones, en el que ha apuntado que no habrá "experimentos".

Vizcarra fue cesado después de que prosperara una moción de censura en el Congreso, que recriminó al ya expresidente su supuesta vinculación con un trama de corrupción. El antiguo mandatario, que ascendió también por la dimisión de su predecesor, Pedro Pablo Kuczynski, siempre ha negado cualquier irregularidad.

ASEGURA QUE NO DEJARÁ PERÚ

Vizcarra ha concedido estas declaraciones antes de ingresar a la sede del Equipo Especial Lava Jato, hasta donde ha acudido para someterse a un interrogatorio. Así, ha informado de que el martes dejó su pasaporte en la Fiscalía y ha asegurado que no abandonará Perú.

"No voy a dejar el país, no voy a ir a ninguna embajada, no me voy a internar en ninguna clínica. Voy a estar en mi domicilio contribuyendo con todas las investigaciones", ha señalado.

PROTESTAS

Vizcarra también se ha referido a las protestas derivadas de su destitución y el nombramiento de Merino como nuevo jefe de Estado y ha cuestionado la labor de la Policía de Perú.

Así, ha subrayado que "mientras no haya afectación a los bienes públicos ni privados, tiene que permitirse la manifestación", antes de asegurar que la ciudadanía ha visto "una Policía agresiva contra jóvenes, universitarias, damas".

"Esa no es una Policía que nosotros queremos", ha remachado. Más de 178 organizaciones en todo el país se han organizado para protestas este jueves contra la destitución de Vizcarra.