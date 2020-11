Recortarán 540 mdp a Seguridad Pública en 2021

El gobierno de Puebla presentó la iniciativa de Ley de Ingresos 2021 por 96 mil 525 millones 404 mil 546 pesos, aunque la cifra es mil 508 millones 911 mil 372 pesos más en comparación a la del 2020, se contempla la baja de mil trabajadores de confianza, así como recortes en Seguridad Pública y Desarrollo Rural.

En conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Castro Corro detalló que la iniciativa fue entrada al Congreso del Estado el pasado 12 de noviembre para su análisis y en su caso aprobación.

Destacó que, al no incrementar impuestos y tasas, así como no ajustar montos de acuerdo a la inflación, el gobierno estaría dejando de percibir 82 millones de pesos pero se darán los mismos incentivos del 2020 y se mantendrá un equilibrio financiero, por lo que no habrá necesidad de adquirir financiamiento.

Pese a esto, las afectaciones sí se verán reflejadas en un recorte promedio del 15% de personal de confianza en cada una de las diferentes dependencias, con lo que se pretende eliminar alrededor de mil plazas.

Castro Corro precisó que la secretaría con mayor reducción presupuestal es Seguridad Pública que perderá 540 millones de pesos, al pasar de cuatro mil 253 millones este año a tres mil 271 millones de pesos para el 20201.

Mientras que, Desarrollo Rural tendrá un recorte de 239 millones de pesos, por lo que su presupuesto será de mil 271 millones de pesos.

Abundó que de las transferencias de recursos etiquetados de la Federación al estado por convenios y fondos quedaron en 49 mil 532 millones 785 mil 648 pesos, a diferencia de los 45 mil 504 millones 853 mil pesos, del año pasado; mientras que los recursos de libre disposición tienen una baja de dos mil 519 millones, quedando una bolsa de 46 mil 992 millones de pesos.

LA DISTRIBUCIÓN

En servicios personales, se tiene contemplado 17 mil 103 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Salario de profesores del magisterio para impartir educación: 11 mil 694 millones de pesos

Materiales y suministros: 780 millones de pesos

Servicios generales: cuatro mil 086 millones.

Transferencias a entidades educativas: 14 mil 211 millones de pesos

Aportaciones a fideicomisos y obligaciones: mil 850 millones de pesos

Ampliaciones para gastos que surjan durante el ejercicio: mil 069 millones de pesos

Plataforma Audi 753 millones de pesos

Recursos de la Federación y participaciones a los municipios: ocho mil 601 millones de pesos

Deuda pública: 121 millones de pesos

Inversión pública: 239 millones de pesos

Elecciones 2021: más de 100 millones de pesos