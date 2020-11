Crean conciencia sobre las 'frases machistas' más comunes de abusadores

La Red Nacional de Refugios (RNR) y el equipo de lingüistas de la aplicación de idiomas Babbel, unen esfuerzos para hacer conciencia sobre las frases comúnmente utilizadas por abusadores y personas que ejercen la violencia de género.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la(s) Violencia(s) contra la(s) Mujer(es) —que se conmemora cada 25 de mes—la RNR, organización integrada por 69 espacios de protección, dedicada a atender las violencias de género, prevenir feminicidios y restituir derechos de mujeres y en su caso, sus hijas e hijos, registró que 60% de las mujeres que pidieron

apoyo en los últimos ocho meses fueron víctimas de violencia psicológica, entre ellas las ofensas y amenazas verbales.

Por lo que subrayó que las violencias de género también se presentan a través del lenguaje, expresiones machistas que se han justificado y normalizado por el sistema patriarcal.

De acuerdo con datos estadísticos, la violencia psicológica está presente en 60% de los casos atendidos y las violencias familiares se han incrementado 51% en comparación al mismo periodo del año anterior, por lo que ambas organizaciones invitaron a las mujeres y sociedad a compartir en redes sociales testimonios con el hashtag ¿#LaViolenciaEmpiezaEnLasPalabras.

La campaña impulsada por Babbel alrededor del mundo tiene por objetivo visibilizar y desnaturalizar las violencias, generando conciencia lingüística reuniendo el testimonio de miles de mujeres junto a la consigna #WordsThatHurt.

En México, Babbel une esfuerzos con la RNR en pro de los derechos humanos de mujeres, niñas y adolescentes, en donde se donarán becas a mujeres beneficiarias de sus espacios de atención y protección para contribuir con cursos de idiomas como parte de los programas de empoderamiento e inserción laboral de mujeres víctimas de violencias de género de organizaciones mundialmente reconocidas.

“Si consideramos que el lenguaje es el filtro principal a través del cual percibimos el mundo, es evidente que afecta la forma en que nos relacionamos y hacemos juicios sobre los demás. La palabra tiene un gran poder, y lamentablemente hay muchas expresiones cotidianas que confirman el sesgo subconsciente de que los hombres son intelectual, física y moralmente superiores a las mujeres, imponiéndoles a ellas reglas y erosionando su libertad y autoconfianza", comentó la doctora en lingüística, Rita Santoyo Venegas, experta del departamento de Didáctica de Babbel".

En México y alrededor del mundo, el análisis de cómo los hombres violentos les hablan a las mujeres con quienes se relacionan demuestra muchas similitudes: discriminación, subordinación, cosificación, violencias, machismo, etc.

Expresiones que denotan violencias contra las mujeres, sin importar el idioma:

Expresiones que designan a las mujeres como un objeto, una posesión

● “Eres mía, de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie.”

● “Calladita te ves más bonita.”

Ejemplos en otros países e idiomas:

● “Sois belle et tais toi” (“Se hermosa y deja de hablar” – Francia)

● “You look prettier when you smile!” (“Te ves más bonita cuando sonríes” – Países de habla inglesa)

Frases que degradan y subestiman a las mujeres y/o les impiden creer que puede valerse por sí mismas

● “Cállate, a nadie le interesa lo que tienes para decir.”

● “Nadie te va a creer.”

● “Acá se hace lo que digo yo.”

● “Yo te voy a cuidar.”

● “Con ese carácter, nadie te va a aguantar.”

Ejemplos en otros países e idiomas:

● “Sei pazza, non è mai successo, ti inventi tutto” (“Estás loca, nunca pasó, te inventas todo.” – Italia)

● “Women say ‘no’ when they mean ‘yes’.”’ (“Las mujeres dicen ‘No”, cuando en realidad quieren

decir ‘Si´” – Países de habla inglesa)

Palabras que ubican a las mujeres como las responsables de las violencias y maltratos, revictimizándolas y absolviendo absolutamente a los agresores:

● “Mira cómo me pones, tú eres la que me provocas.”

● “Tú te lo buscaste”

● “¿Por qué no me contestas el celular?”

● “Tenía tatuajes e iba alcoholizada”

Ejemplos de otros países e idiomas:

● “Mulher tem de se dar ao respeito.” (“Una mujer debe inspirar respeto” – Brasil)

● “Passer sous le bureau.” (“Ven debajo del escritorio” – asociado al acoso sexual en el trabajo – Francia)

● "Hai le tue cose?". (“¿Estás en tu período” – Italia)

● “That outfit she’s wearing is asking for it”. (“La vestimenta que ella lleva lo está pidiendo” – Estados Unidos)

● “She was drunk.” (“Ella estaba borracha” – Países de habla inglesa)

Locuciones de intimidación, chantaje y amenazas, muchas veces transformadas en lamentables realidades a través de los feminicidios diarios que se viven en México:

● “No voy a permitir que estés con otra persona.”

● “Si me dejas, me mato.”

● “Si lo cuentas, te mato a ti o a tu familia.”

Ejemplo de otro país:

● “Se provi a sentire ancora X (amico/collega), vedrai che succede.” (“Si intentas escuchar a X (amigo / colega) nuevamente, verás lo que sucede.” – Italia)

