España.- Podemos recalca que parar desahucios debe ser "prioridad para un gobierno progresista": "No vamos a renunciar"

Asens asegura que la enmienda supone ser "leales" con el programa y el acuerdo que gestó el Ejecutivo en coalición

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha reivindicado que paralizar los desahucios debe ser "una prioridad para un gobierno progresista" y que la formación morada "no va a renunciar" a algo "tan fundamental y necesario".

"No se puede echar a la gente de sus casas por no poder pagar alquileres abusivos. Nunca, pero menos en estos momentos", ha apuntado en redes sociales para recalcar que Unidas podemos no va a renunciar a prohibir los desahucios de la población más vulnerable.

La también portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid se ha pronunciado en pleno revuelo por la enmienda de Unidas Podemos para extender la paralización de desahucios hasta diciembre de 2022, consensuada entre ERC y EH Bildu pero no con el PSOE, socio de Gobierno en coalición.

En esta línea, el diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha defendido también la enmienda, pues el Gobierno "se comprometió" con la ciudadanía a paralizar los desahucios y la obligación de su grupo "es ser leales a ese acuerdo". "No se puede echar a la gente sus casas en plena pandemia, es de sentido común", ha añadido en Twitter.

En esta línea se ha expresado el presidente de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Jaume Asens. En declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, el parlamentario ha confiado en lograr un acuerdo al respecto con el PSOE en la "oportunidad" que se abre para mejorar los PGE en el trámite parlamentario.

De hecho, ha explicado que esta modificación en los PGE implica ser precisamente "leales" con el programa que conformó el acuerdo de gobernabilidad con los socialistas.

"No hace mucho salió el ministro (José Luis) Ábalos defendiendo que no podía haber desahucios en medio de una pandemia (…) Hay que ser leales con las familias vulnerables en un momento tan dramático", ha especificado para recalcar que del lado socialista no se manifestó oposición a dicha enmienda.

MALESTAR EN EL PSOE

Una iniciativa que no ha gustado en el Grupo Parlamentario Socialista, que acusa a Unidas Podemos de haber incumplido el acuerdo que tenían de registrar de forma conjunta todas sus enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, consideran que esa enmienda es un "error político" y denota la "falta de madurez" de Unidas Podemos como "partido de gobierno", tal y como ha manifestado el miembro de la dirección del Grupo Socialista y diputado del PSC, José Zaragoza.

Desde la formación morada rechazan que la enmienda deba provocar malestar en sus socios de Gobierno, dado que sus intenciones fueron comunicadas al PSOE, éstas ya eran conocidas en el seno del Ejecutivo y se les invitó a sumarse a la medida.

También destacan que no es inusual que fuerzas que componen el Gobierno introduzcan en el trámite parlamentario modificaciones y tampoco debe sorprender que se haga finalmente sin el concurso de los socios, máxime cuando hay mano tendida y disposición a dialogar.