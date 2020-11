Niegan confinamiento a enfermeras sospechosas de Covid-19

Aunque estén en riesgo de contagio y presenten síntomas de coronavirus, a enfermeras del Hospital General Ajusco Medio se les ha prohibido ir a cuarentena por 14 días para evitar contagios, como recomiendan las autoridades de salud federal y local para contener brotes.

Rosario Salinas Cedillo, enfermera del centro de salud que sólo atiende a pacientes con Covid-19, confirmó que incluso una compañera está en trámites para interponer una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con el fin de que se le respeten los derechos laborales.

Y es que así está estipulado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ante el riesgo de la pandemia por Covid. “Trabajo en casa, en aquellos casos en que esto sea posible, sin alterar el debido cumplimiento de sus funciones”.

“Esta disposición será obligatoria en el caso de los adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como diabetes, hipertensión, pulmonar, hepática, metabólica, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, cardiaca, entre otras, asociadas a un incremento en el riesgo de complicaciones”, indica el escrito.

Incluso, relató que una compañera se hizo la prueba para detectar Covid-19 el 10 de octubre y hasta el 29 le informaron que era un caso positivo, pero en ese periodo la tuvieron trabajando en el hospital, a pesar de que mostraba síntomas.

“A ella no la mandaron a confinamiento como debería de ser, como marca el protocolo. Todos estamos expuestos. Hay compañeros que no pueden respirar bien por alguna enfermedad y aún así tienen que regresar a trabajar; no hay ningún tipo de consideración para el personal de enfermería, esto es discriminación”, indicó.

Enfermeros que prefirieron guardar el anonimato mencionaron que hace falta equipo de protección como overoles, pues sólo les dan uno para usar toda la semana, a pesar de que sólo deberían de utilizarse una sola vez, por higiene.

Personal del hospital general Ajusco Medio, ‘Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez’ protestaron la semana pasada en la carretera Picacho-Ajusco para exigir mejores condiciones laborales, basificación y entrega de equipo de seguridad para realizar su trabajo.

Como forma de protesta decidieron bloquear la vialidad a la altura de la calle Encino, en dirección a la parte alta del Ajusco, colonia Ampliación Miguel Hidalgo, Cuarta Sección, alcaldía Tlalpan.

“En un hospital estamos en riesgo de contagio, pues atendemos a puros pacientes Covid, pero no tenemos autorizado ausentarnos si tenemos síntomas, sólo a los de base, que son como tres compañeros, pues todos los demas que están basificados se encuentran en cuarentena, en descanso por vulnerabilidad”, señaló un enfermero.

