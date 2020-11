Maestros exigen a Cuauhtémoc Blanco pago del aguinaldo

Luis Manuel Guerra Franco, secretario general de los maestros homologados de Morelos de la Sección 19 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), exigió a las autoridades del estado, encabezadas por el gobernador Cuauhtémoc Blanco, cumplir con el pago del aguinaldo para los docentes.

Refirió que diferencia de años anteriores, hasta la fecha no les han dado parte de esta prestación anual, y tampoco han tenido comunicación con las autoridades estatales de Educación o Hacienda para abordar este tema.

Precisó que de no tener una respuesta favorable en una semana, comenzarán con bloqueos al algunas vialidades, tal y como lo han hecho otros grupos sociales.

“Con el apoyo del comité ejecutivo seccional tendremos que hacer algo (manifestaciones) para que nos den el aguinaldo completo 2020. No podemos hacer un paro, porque no estamos en las aulas, estamos a distancia, entonces, tenemos que buscar otras estrategias para exigir… ahí estaremos en la plaza de armas”, comentó.

Recordó que los maestros homologados atienden a más de 35 mil estudiantes de nivel Medio Superior y Superior en Morelos, y que no es la primera vez que les quedan a deber prestaciones.

“Año con año, nos vemos en la necesidad de hacer marchas, paros, bloqueos, para exigir que cumplan con el pago de nuestras prestaciones, pero este año no queremos hacerlo (por la emergencia sanitaria). Sabemos de las acciones realizadas para el pago de aguinaldo para los compañeros de educación básica, quienes ya tienen fecha, nosotros, los subsistemas no sabemos nada, no hemos tenido comunicación con las autoridades”, explicó Guerra Franco.

Por último, reiteró que la omisión de la autoridad de manifestarse o dar una respuesta a sus derechos, provocará una reacción de molestia para el gremio de homologados, por lo que dieron el plazo de una semana para que atiendan sus peticiones.

