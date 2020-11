Alcaldesa de Chihuahua denuncia persecución política de gobernador

María Eugenia Campos, actual alcaldesa de Chihuahua, denunció en conferencia de prensa, una persecución en su contra disfrazada de un proceso jurídico por parte del gobierno del Estado para frenar su aspiración a la candidatura y que el propio gobernador Javier Corral la señaló sin prueba alguna.

La alcaldesa afirmó: “El gobernador eligió formalizar su industria de la difamación usando su posición como jefe del ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o simplemente le parecemos incómodos”.

Y añadió María Eugenia Campos que en julio tuvo claridad para señalarla y a cinco meses no hay acción legal y Javier Corral “calla a las preguntas de los medios”, apuntó.

Luego aclaró que Corral no tiene pruebas “o quizá se tome el tiempo para falsificar evidencias. No se ha movido el expediente en mi contra porque no hay delito, pero el tiempo se les agota para consumar su persecución”.

Asimismo, María Eugenia Campos señaló que, hasta le hurgan sus compras, investigan y revisan sus tarjetas de crédito, y también tratan de averiguar dónde pasa las navidades; incluso dónde se peina.

Aprovechó para presentar videos y audios que muestran que miembros del equipo de Corral han contactado a ex colaboradores de Maru Campos para convencerlos de que declaren en contra de ella o para que les ayuden a conseguir pruebas para desprestigiarla.