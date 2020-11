Por Covid-19, descarta Sheinbaum pista de hielo en el Zócalo de la CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este año, debido a la pandemia por Covid-19, las actividades decembrinas se suspenderán, incluida la pista de hielo que tradicionalmente se instala en el Zócalo capitalino.

"Van a ser actividades virtuales, desafortunadamente, pues no estamos en condiciones de llevar a cabo otro tipo de actividades en el Zócalo este año y ya las vamos a anunciar en su momento", dijo en rueda de prensa durante la entrega de obras de la rehabilitación del CENDI Legaria.

Al ser cuestionada sobre la pista de hielo, la mandataria capitalina indicó que no sería prudente la colocación de esta instalación en el Zócalo puesto que sería una forma de congregar a personas, lo que se traduciría como una irresponsabilidad debido al alza de contagios de coronavirus que se registra en las últimas semanas en la capital.

"No, no va a haber pista. No, no va a haber actividades que puedan congregar a personas, sería… no sería responsable de nuestra parte".

No obstante, indicó que se analiza la colocación de un árbol de Navidad en el primer cuadro de la ciudad.

"A lo mejor eso sí, vamos a ver, pero (las actividades) son, principalmente, virtuales", acotó.

Este martes, autoridades capitalinas y eclesiásticas anunciaron el acuerdo por el cual permanecerá cerrada la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre, con el fin de evitar aglomeraciones durante los festejos a la Virgen y así evitar la propagación del coronavirus.

