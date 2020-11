Luis Videgaray es investigado desde agosto por Unidad de Inteligencia Financiera

Desde agosto pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene abierta una investigación contra el ex secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, por posibles actos de corrupción.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que desde que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y otros ex funcionarios por actos de corrupción, la Unidad a su cargo comenzó a dar seguimiento a las finanzas del ex titular de la SHCP.

"Desde el momento en que Emilio Lozoya presentó y se hizo público su escrito, hemos estado en proceso de investigación. Vamos a hacer la integración de la información para efecto de que se pueda presentar una denuncia en su momento o generar una petición o responder a alguna petición que nos realice la Fiscalía General en este caso en particular", dijo en entrevista el funcionario al acudir al Senado de la República.

Además de la denuncia de Emilio Lozoya, el ex oficial mayor de las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedesol y Sedatu, respectivamente), Emilio Zebadúa también declaró ante la FGR que Videgaray orquestó esquemas de desvíos de recursos y corrupción a favor del PRI a través de la Estafa Maestra.

Este martes se dio a conocer que la ex titular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, también dará información a la FGR y detallará la participación de Videgaray en los desvíos millonarios.

Sobre el caso de la Estafa Maestra, Santiago Nieto Castillo precisó que la UIF ya ha presentado dos denuncias contra Rosario Robles, Ramón Sosamontes y Emilio Zebadúa.

