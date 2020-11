Portaltic.-El regulador de telecomunicaciones de EEUU mantiene que ZTE es una amenaza para la seguridad nacional

MADRID, 25 (Portaltic/EP)

La Comisión Federal de Telecomunicaciones de Estados Unidos (FCC, según sus siglas en inglés) ha rechazado la solicitud de la empresa china ZTE de que la agencia reconsidere el estatus de la compañía como una amenaza para la seguridad nacional.

A finales de junio, la FCC designó a las empresas chinas Huawei y ZTE como "amenazas a la seguridad nacional", ya que según la agencia ambas están "ampliamente sujetas a la legislación china que les obliga a cooperar con los servicios de inteligencia del país".

Esta designación supone que las empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos no podrán emplear fondos públicos para "comprar, obtener, mantener, mejorar, modificar o apoyar de cualquier otra forma equipamiento o servicios producidos o proporcionados" por estas dos compañías.

Por esta razón, ZTE solicitó a la agencia que reconsiderara su designación, algo que la FCC ha rechazado ahora porque la compañía china no ha cuestionado que "la ley china impone controles legales y extralegales a ciudadanos chinos y extranjeros, empresas y organizaciones que operan en China para ofrecer acceso, cooperación y apoyo a las actividades de recopilación de inteligencia del Gobierno", según ha señalado el presidente de la FCC, Ajit Pai.

Asimismo, la FCC ha afirmado en un documento que ha rechazado la solicitud de la compañía china porque se basa en argumentos que ya se han considerado y rechazado y no demuestra que la agencia cometiera ningún error en su análisis.

"La reconsideración es apropiada solo cuando el solicitante demuestra un error material u omisión en la orden o plantea hechos adicionales que no se conocen o no existen", indica el documento. "Debido a que ZTE no demuestra que cualquiera de estas situaciones está presente en la orden de designación final, rechazamos la solicitud de ZTE", añade.

Por su parte, la FCC no ha hecho mención a Huawei y la agencia ha extendido el plazo para revisar su petición. Se espera que la FCC publique su respuesta oficial a la solicitud de Huawei el próximo 11 de diciembre, según ha informado Bloomberg.