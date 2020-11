Barbosa pide a feministas seguir el ejemplo de AMLO

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta pidió al movimiento feminista seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, pues sin romper ni un solo vidrio ni pintando una sola pared logró ser presidente de la República.

Durante su conferencia de prensa, minimizó la movilización que mujeres feministas realizaron con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer al decir que “pintarrajeando y destruyendo todo”, no hace que el movimiento tenga un destino de gran fuerza.

El mandatario poblano señaló que este tipo de acciones provocan una mala opinión del movimiento feminista y no hace que tengan un destino, incluso mencionó que el ahora presidente de México, logró esta posición con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sin romper ni un solo vidrio ni pintando una sola pared.

“Las que vinieron al pase de lista fueron ocho personas, no fueron 50, ni 100, y que sí tenemos una posición de exhorto a que toda forma de expresión sea con respeto a la arquitectura, a las fachadas, sí fueron allá a la Fiscalía y pintarrajearon todo”, dijo.

Barbosa Huerta aseguró que desde su gobierno se están generando las acciones institucionales para erradicar la violencia contra las poblanas, incluso reiteró que en el 80% de los feminicidios ya hay presuntos responsables en la cárcel o con órdenes de aprehensión.

“Exhorto a que hagamos estrategias comunes, yo me imagino una marcha a favor de la lucha contra la violencia contra las mujeres, por eso vamos hacerlo todos juntos, y no pintarrajeando, destruyendo, es no hace que ese movimiento tenga un destino de gran fuerza, los radicalismo nunca encuentran un futuro de fuerza”, dijo.

En contraste, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez reportó que la Red Plural de Mujeres llevó a cabo un paso de lista de las mujeres que han perdido la vida, afuera de Casa Aguayo y “sin novedad” las distintas actividades del día de ayer.